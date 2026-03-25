きょう3月25日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 生放送2時間SP〜史上最大のおもしろ遊園地〜」は、「有吉の壁」史上最長の生放送。舞台は「西武園ゆうえんち」！

「ウケてもスベってもそのまま放送される」編集のフィルターが掛かっていない、ありのままの「有吉の壁」、禁断の生放送。昨年3月に番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分が余ってみんなで尺を繋ぐという事態に見舞われたが、今回は番組10周年の締めくくりとして2時間にバージョンアップ。

今回の舞台「西武園ゆうえんち」は、2015年の特番第3弾でもお世話になった場所（※完全貸し切りのため、中には入れません）。有吉弘行からの「とにかくスケールが大きい感動をお願いします！ケガ大歓迎です！」のコメントを受けて、壁芸人たちが壮大なスケールで生の「一般人の壁」を展開（予定）！豪華ゲストも続々参戦！

さらに、出演者の中の誰かが結婚を生発表！サプライズと笑いが詰まった完全生放送2時間SPをお届けする。

放送に先立って「有吉の壁」公式YouTube（https://www.youtube.com/@ariyoshinokabe）では、18時40分頃から毎回恒例のオープニングならびに開会宣言、番組終了直後からエンディングを生配信する。

生放送の壁を越えて、ありのままの「有吉の壁」をお届け！無事に放送は成立するのか？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000／とにかく明るい安村 ほか