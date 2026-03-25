クリス・プラット、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』キャストと来日！　※「クリス・プラット」Instagram

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　クリス・プラットとアニャ・テイラー＝ジョイ、ジャック・ブラックら映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のキャストが、京都にあるニンテンドーミュージアムを訪れたようだ。クリスとユニバーサル・ピクチャーズが、それぞれインスタグラムで楽しい映像を公開した。

【写真】クリス・プラット＆アニャ・テイラー＝ジョイらがニンテンドーミュージアムを訪問！

　日本時間3月25日にインスタグラムを更新したクリスは、「マリオが来日！」と綴り、「マリオこと、クリス・プラットです。僕らは今、日本の京都に来ています。これからニンテンドーミュージアムに行くよ、ワクワクしています」と語る映像を公開。

　さらに、自身とピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キー、クッパJr.役のベニー・サフディやヨッシー役のドナルド・グローヴァーがポーズを取ったり、ゲームを楽しむ様子をシェアした。

　またユニバーサル・ピクチャーズの投稿では、「ニンテンドーミュージアムへワープして、とびきりのイベントに参加しよう！　映画『スーパーマリオギャラクシー』は（全米では）4月1日公開！」とキャプションを添え、キャストたちが土管から顔を出す姿をシェア。海外のファンからも「おお！　ここ知ってる！　ニンテンドーミュージアム大好き！」「最高」「一作目大好きだったから待ちきれない」「キャスト最高」などと反応が寄せられている。

　『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2023年に公開され、大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。クリスのインスタグラムに登場したメンバーのほか、ゲーム通として知られるブリー・ラーソンや、イッサ・レイ、ルイス・ガスマンらが出演する。

　映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は4月1日より全米公開。日本は4月24日公開。

引用：「クリス・プラット」Instagram（＠prattprattpratt）
　　　「Universal Pictures」Instagram（＠universalpictures）