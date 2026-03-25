24日、歌手の和田アキ子（75）とお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）による新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が、4月7日深夜からスタートすることが発表された。

TBS公式ウェブサイトによれば、《身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。》と説明されており、都内の有名な観光名所だけではなく《街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」》と紹介されている。

和田といえば、今年の3月をもって40周年を迎える冠番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）が終了することが発表されたばかり。日曜昼のスタジオ生放送から、平日深夜の収録街ロケへという大きな変化については、《めちゃくちゃ楽しみです！芸歴58年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！》と新番組への意気込みを語っている。しかし、この発表がネットニュースで報じられると、コメント欄には“不安の声”があがることに。

《和田アキ子さんは『おまかせ』のスタジオ収録すら杖ついたり足元おぼつかない状態だったりなのに街ブラ番組なんか大丈夫なのかな？》

《アッコさんは、75歳で体力的な問題や健康状態を考慮して昼間ロケで深夜放送となったのでしょうか。》

《和田アキ子さんは足が悪そうなのにロケ番組とか大丈夫だろうか。》

心配の声が続出した背景は、和田がここ数年、健康面に不安を抱えているからだろう。

「和田さんは、’23年9月に“変形性膝関節症”という関節症の治療のため、右膝を手術しています。術後『アッコにおまかせ！』に車椅子で出演し、リハビリの様子を公開した際には、視聴者から《療養に専念した方が良い》といった心配の声があがりました。また’24年1月にも左股関節の手術を行い、現在では両関節が人工股関節となっており、当時は“本番直前まで杖をついて歩いている”と番組で告白したこともあったほどです。

近年では目の不調にも襲われ、下まつ毛が目に入る“眼瞼（がんけん）内反症”の手術を行うなど、まさに満身創痍の状態で活動を続けています。そのため『アッコにおまかせ！』終了のタイミングで視聴者からは“休養に専念して”という声もあがっていました。新番組スタートに期待よりも心配の声が集まってしまったのは、仕方がないかもしれませんね……」（スポーツ紙記者）

“アッコにおまかせ”して大丈夫？