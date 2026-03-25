Aクラスは本当に現実的か？　得点力急上昇の中日、開幕前に見えた大きな“期待”とほのかな“不安”

打撃好調の中日。井上監督の采配が見ものだ(C)産経新聞社

プロ野球のペナントレースは3月27日に開幕。中日は敵地・マツダスタジアムで広島と対戦予定だ。3年連続最下位から脱出し、いよいよAクラスへの機運が高まる今シーズン。どんな戦いを見せてくれるだろうか。

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オープン戦は9勝6敗3分けと勝ち越し。6位でフィニッシュしている。

特筆すべきは12球団トップの77得点。本拠地・バンテリンドームナゴヤの改修で、外野フェンスが最大6m前に迫り出しており、本塁打も同トップの16本。新たに設置された「ホームランウィング」に飛び込む本塁打が多数飛び出し、改修効果は抜群のようだ。

こういう成績ゆえ打撃好調の選手も多く、特に細川成也はOPS1.167（長打率.714）をマーク。13打点＆30塁打は1位、3本塁打は2位タイである。他にも新外国人のミゲル・サノーが4本塁打でトップ。覚醒が期待される鵜飼航丞も3本塁打を放っている。

そして、「ホームランウィングの申し子」になりそうなのが、背番号0の辻本倫太郎だ。2月末の侍ジャパン戦で球団最初の「ウィング弾」を放つと、3月22日のロッテ戦でも再び「ウィング弾」。過去2年で1軍本塁打ゼロの小兵が打撃でアピールしている。辻本の本職は二遊間で、特に遊撃はレギュラーが定まっていないポジション。シーズンでも存在感を示せるか。

開幕は上林誠知＆ジェイソン・ボスラーの2枚を欠く形になるが、上述の鵜飼や福永裕基、オルランド・カリステが穴を埋めている。野手陣の層は確実に厚くなっている。