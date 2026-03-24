＜稼ぎ悪い旦那＞私の両親との旅行に行きたがらない。超高額の支援をしてもらってるんだから我慢して！
親から金銭的な支援をしてもらっている家庭もあるでしょうが、その見返りのようなイベントが行われることもあるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『年1回の恒例行事で、私の両親と一緒に1泊旅行をしている。でも旦那が「今年は行きたくない」と言い出した。気を遣って疲れるのはわかる。私だって義両親と旅行なんて行きたくない。ただ両親はうちにかなりの援助をしてくれている。結婚式の費用も家の購入資金も全額。子どものお祝いに、習い事の費用も全部。旦那の奨学金も、結婚のときにお祝いとして返済を肩代わりしてくれた。正直、年に1度、1泊ぐらいスポンサー接待だと思って我慢してほしい。もちろん旅行の費用は親持ちで負担はない。これってわがままかな？』
両親からの支援額が大きい！旦那の意向は通用しない
『普通なら旦那の気持ちも考えろと言いたいところだけれど、援助してもらった額が多すぎるね。奨学金もでしょ？ 毎年1泊ぐらい接待してもバチは当たらないよ。旦那が行きたくないと言うのは都合がよすぎるわ』
『それだけもらっておいて、「嫌なことはしたくないです」はちょっと通用しないかな。やらないならもらったものを返せ、だよね。少なくとも奨学金の分は』
投稿者さん家族は、両親から多額の支援をしてもらっています。結婚式や住宅購入などを考えると、金額も大きいと言えるでしょう。また旦那さんの奨学金返済もお金を出してくれたようですから、旦那さんの「行きたくない」をわがままだと感じるママもいます。もし行かないのであれば、奨学金分は両親に返すのが筋ではないか？ との意見もありました。
旅行を強制される旦那さんの気持ちは？
『男の立場としては辛いかも。稼ぎがよくないから実家の支援で家庭は成り立っているようなものだよね。支援してもらい過ぎて、上下関係ができているみたいだよ』
『「お金を出してもらっているから当然行くよね」という考えが、苦しいんじゃないかな？ 旦那さんの気持ちを最初から無視しているのと同じに思える。それだけ援助してもらって、感謝していないわけはないよ。だから毎年行っていたわけで』
両親には多額の支援をしてもらっているので、年に1回旅行をするのは当たり前。投稿者さんはそう考えています。「スポンサー接待」と言っているように、旅行は半ば強制のようになっていますよね。たしかに支援をしてもらえるのはありがたいでしょうが、旦那さんにとっては、「稼ぎが少ないから支援をしてやっているんだ」とプレッシャーになっているかもしれません。旦那さんの立場を思いやる意見もありました。
『旦那さんの気持ちも大事だよ。うちの両親もあなたの親のように姉夫婦に援助して、年に1〜2回のペースで旅行をしていたけれど、かなり負担だったみたい。結局離婚しちゃったよ。姉との性格の不一致が大きな理由だったけれど、うちの実家（母）がグイグイいくのにも疲れていたみたい。援助してもらっているんだから付き合うのが当たり前というのは、嫌な力関係だよね』
投稿者さんの家庭のように両親から支援を受けていた夫婦は、結果的に離婚することもあるようです。義両親との力関係に疲れてしまい、旦那さんが耐えきれなくなったようですね。良かれと思ってやっていた援助も、悲しい結末につながる可能性があるとわかります。
旦那抜きでもいいんじゃない？蚊帳の外だけど…
『そもそも両親は義理の息子に参加してほしいのか？ 娘と孫だけでよくない？ 友達も親に支援してもらっているけれど、いつも旦那抜きで親子三世代で好き勝手に旅行しているよ。その方がみんな幸せだと個人的には思うな』
毎年恒例になっている旅行ですが、両親は旦那さんにもきてほしいと思っているのでしょうか？ 旦那さんは義理の息子ですから、投稿者さんに接するような気軽さはなく、両親も気を遣うこともあるでしょう。そうなると気心が知れた、投稿者さんと子どもたちだけが参加すればよいとも考えられます。
これまでずっと旦那さんが一緒だったので、両親の方も旦那さんを誘うのは義務だと思っている可能性もあります。改めて両親に確認してみるといいかもしれません。旦那さん抜きでもOKとなれば、みんなにとってハッピーな結論になるのではないでしょうか。