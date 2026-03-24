「Tシャツちっちゃくないですか」小嶋陽菜、美ウエスト際立つ姿に「デニム脚長効果えぐくてリゾートコーデ完璧」の声
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。沖縄県の宮古島を満喫するプライベートショットを公開しました。
【写真】小嶋陽菜、ウエスト際立つ宮古島ショット
コメントでは「Tシャツちっちゃくないですか」「かわいいすぎだいすきすぎ」「こじはる超セクシー 超可愛い 超綺麗 超素敵 超最強」「デニム脚長効果えぐくてリゾートコーデ完璧」「ちょ行くわ」「アイドル時代と変わらずずっと可愛いぃ〜やん」「小嶋社長全てが美しすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】小嶋陽菜、ウエスト際立つ宮古島ショット
「ちょ行くわ」小嶋さんは、「宮古島〜」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンクのショート丈Tシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーディネートです。1枚目では、ちらりとのぞく美しいウエストが印象的で、頭にあしらった大きなハイビスカスが南国の雰囲気を演出しています。
「ラーメンになりたい」たびたびプライベートショットを公開している小嶋さん。2025年12月13日には「武道館おわったからラーメン」とつづり、ラーメンを前にしたソロショットを2枚投稿しました。ファンからは「私もそのラーメン好き」「ラーメンになりたい」「ご褒美ラーメン 可愛い」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)