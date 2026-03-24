広瀬アリス、輝く腕時計は赤西仁とおそろいの“匂わせ”疑惑”にファン騒然…お値段「600万円」以上説も

2025年5月に「女性セブン」によって報じられた、女優の広瀬アリスと、元KAT-TUNの赤西仁の熱愛。その後は大きな動きがなかったものの、2026年3月24日になり、2人の“匂わせ疑惑”がファンの間で浮上している。

ことの発端は、3月18日に広瀬がXであげていたポストだ。食事中のプライベートショットをアップしていたのだが、その際に手首に巻かれた光り輝く時計が注目されていた。

「《ねえ待って!この辛そうなソースつけても食べれる!っていう画》とつづったポストには、目を見開き、驚く表情をする広瀬さんの写真が添えられていました。さらに、彼女の手首につけられていたのは、黒の文字盤とゴールドのベルトが目立つ大ぶりの時計。この時計が、定価600万円以上する高級時計なのではないかとされているのです」（芸能ジャーナリスト）

本当であれば、売れっ子女優にふさわしいセレブぶりといえる。しかしその後、この時計が赤西とおそろいではないかと、ファンの間で話題に上がったのだ。

「赤西さんが1月1日にInstagramでアップした投稿が、あらためて注目されたのです。その投稿には、新年を祝うコメントとともに、バーのような場所で、大きなグラスでお酒を飲む赤西さんの姿が写っていました。さらによく見ると、赤西さんの左手首には、大きな時計がチラ見えしていました。そのデザインから、広瀬さんと同じモデルではないかと指摘されているのです」（同前）

デザインの共通点から、Xでは

《時計を自慢するためのポストだったの??》

《腕時計見せたいんだろうな〜とは思ってた》

と、広瀬があげた写真が“匂わせ”とも取れることに、ファンからのさまざまな声が届いていた。

「2人の交際については、都内のしゃぶしゃぶ店でのデートや、オーガニックスーパーでの買い物姿などがキャッチされる中、おそろいの指輪をつけていたことも、一部週刊誌で明かされています。時計もその一環なのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

交際はいまも順調という、ファンへのメッセージなのだろうか。