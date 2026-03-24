マツコ・デラックスさんが前週に引き続き「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系、2026年3月23日放送）を欠席した。

相方のMCの村上信五さんが登場するやいなや、マツコさんの席を見て「すいませんマツコが、こんなことになってしまいました」と話す。マツコさんの席には大きなダルマ。大人が抱えても両腕が回りきらないぐらい胴回りがあるりっぱなものだ。

実はこのダルマ、放送開始からスタジオにオブジェのように置かれているもので、「月曜から夜ふかし、マツコ・デラックス」と大書されている。この日はマツコさんの席に座っている。村上さん用のもう一つのダルマもスタジオに鎮座している。

欠席マツコの席にはダルマさんが座っていた

村上さんは「よく見たら、何か、何か」と言いながら「似てきたよな」と話すと、会場は笑いに包まれた。確かに、どっしりとした胴回りといい、ちょっとやそっとのことでは動じない真正面を見つめる表情といい、そのたたずまいがマツコさんに似ていなくもない。スタッフも「違和感ないです」。「空画（からえ）よりええやろ？」と村上さんが言うと「めちゃくちゃいいと思います」とスタッフ。村上さんは「14年（番組を）やってきてやっとダルマの有効活用ができる」と話した。

ニューワールドオーダー？なんやろうと調べたら

この日、村上さんが取り上げたのは「ニューワールドオーダー問題」。国によって異なる通貨や法律が統一されて地球を１つのシステムで管理したり、街の監視カメラに顔認証AIを搭載し住民の信用度を測ったりするという話題だ。都市伝説と言う人もいる。

村上さんは、何だろうと思ってネットで調べてみたという。

「知ってた？ニューワールドオーダー。俺もユーチューブで、2026年にとんでもないことが起こるみたいな1個（の動画を）見ていたら、最後まで言うてくれへんねん。何かが起きるけど、それは何や何や言うて見ていたら、『この先はメンバーシップへ』とお金払わせようとすんねん」

何か、怪しげだ。

その間、マツコさんのダルマは隣でしっかり聞いていた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）