韓国・江南で4月限定の美容プログラム！ PLAN;S CLINIC「4月プログラム」

記事ポイント 韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で、臨床データ収集モニター価格での案内も用意カウンセリングからアフターケアまで一人ひとりに寄り添ったサポート体制を整備 韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で、臨床データ収集モニター価格での案内も用意カウンセリングからアフターケアまで一人ひとりに寄り添ったサポート体制を整備

韓国・江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC（プランエスクリニック）」が、2026年4月のプログラムを発表しました。

新しい季節のスタートに合わせ、ボディライン管理やリフトアップ施術を検討中の方に向けた内容となっています。

PLAN;S CLINIC「4月プログラム」

プログラム実施時期：2026年4月対象店舗：江南店限定所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階アクセス：地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ診療時間：月〜金 AM 10:30 - PM 08:00／土 AM 10:30 - PM 04:00（韓国の祝日・日曜休診）

4月のプログラムは大きく3つの内容で構成されています。

1つ目は「ボディライン管理プログラム」で、初回価格の設定があるほか、部位別の集中ケアコースやペッ注射の複数回受診プランが用意されています。

2つ目は「リフトアップ・スキンケア」のプログラムで、リフトアップ施術に加え、美肌管理やスキンケアの各コースを展開。

3つ目は「臨床データ収集モニターの募集」で、学術データの蓄積に協力できる方を対象にモニター価格で施術を受けられる仕組みとなっています。

モニター参加には、来院前の公式LINEでの事前申請、施術前後のお写真提供、4月中の来院が条件です。

なお、同院独自の「ペッ注射（脂肪溶解注射）」は、韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された自由診療の施術です。

費用はフェイスペッ注射1部位が9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位が12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種が18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）で、1週間に1回・計3回以上の受診が推奨されています。

使用する薬剤は日本国内で医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品であり、同一成分の国内承認医薬品も存在しません。

万が一重篤な副作用が発生した場合でも、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となる点には注意が必要です。

表示価格はウォン表記で、付加価値税（VAT）が別途発生します。

プログラムの適用は1人につき1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

施術の効果には個人差があり、赤み・腫れ・内出血・一時的な痛み・硬結（しこり）などが生じる場合があります。

体型や希望に合わせた丁寧なカウンセリングのもと、自分に合った施術プランを相談できるクリニックです。

ボディラインの管理からリフトアップ、スキンケアまで幅広いメニューが揃っており、男性の相談も増加しています。

4月限定のプログラムやモニター価格を活用して、新しい季節に合わせたケアを始められる機会となっています。

PLAN;S CLINIC 4月プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. PLAN;S CLINICの4月プログラムはどこで受けられますか？

江南店限定のプログラムです。所在地はソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階で、地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐの場所にあります。

Q. 臨床データ収集モニターの参加条件は何ですか？

来院前に公式LINEでの事前申請、施術前と施術3週間後の写真提供、4月中の来院が条件です。モニター価格で施術を受けることができます。

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