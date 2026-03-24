「Vストローム800／800DE」がスズキ二輪車初のE10ガソリン対応車に！

スズキVストローム800｜Suzuki V-Strom 800

Vストローム800／800DEは、日常の移動からツーリングまで幅広く対応する、軽量で扱いやすい800ccクラスのモデルだ。Vストローム800は、舗装路や長距離ツーリングでの快適性と走行性能を重視して開発。一方のVストローム800DEは、未舗装路の走行も想定した設計と装備が特徴となっている。

エンジンは775ccの並列2気筒を採用。クランク軸に対して90°配置の一次バランサーを2軸備えた「スズキクロスバランサー」により、振動を抑えつつ軽量・コンパクト化を実現している。

そんな両モデルが今回、日本国内向けスズキ二輪車として初めて、E10ガソリン（バイオエタノールを10％混合した燃料）に対応。3月25日に発売される。

E10は欧州を中心に普及が進んでおり、日本でも導入拡大が検討されている。そのため対応モデルであれば、将来的にE10が主流となってもそのまま使用でき、海外ツーリング時の燃料選択にも悩まされにくいといったメリットがある。

つまり、新しいVストローム800／800DEは、今後の燃料事情を見据えた“先行対応”としての価値が高い。

また、E10に含まれるバイオエタノールは植物由来であるため、化石燃料の使用割合を低減できる。これにより環境規制への対応を進めるとともに、グローバル展開のしやすさにも寄与する。今後もE10対応モデルの拡大が進みそうだ。

スズキVストローム800DE｜Suzuki V-Strom 800DE

SPECIFICATIONS

スズキVストローム800｜Suzuki V-Strom 800

ボディサイズ：全長2255［2345］×全幅905［975］×全高1355［1310］mm

ホイールベース：1515［1570］mm

最低地上高：185［220］mm

最小回転半径：2.6［2.7］m

シート高：825［855］mm

乗車定員：2名

車両重量：223［230］kg

総排気量：775cc

エンジン：水冷4サイクル2気筒DOHC

最高出力：60kW（82ps）/8500rpm

最大トルク：76Nm（7.7kgf-m）/6800rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：22.6km/L（クラス3、サブクラス3-2、1名乗車時）

価格（税込）：130万9000［139万7000］円

※［ ］内はVストローム800DE