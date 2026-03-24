元AKB48で女優の高城亜樹（34）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。義姉にあたる人気女優、人気モデルとの初対面を振り返った。

高城の夫はサッカーJ1清水のDF高橋祐治。この日は祐治の姉である女優の高橋メアリージュン、モデルの高橋ユウも共に出演した。

お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が「どうだったんですか、お姉さん方は。高城さんから見て」と問うと、高城はメアリージュンとは「初めて会ったのが、渋谷の街中だったんですよ」と回顧。「夫と普通にデートしていて。“お姉ちゃん近くにいるらしいで”みたいな。凄いオーラがある方だった。足が震えました」とぶっちゃけて笑わせた。

メアリージュンは「その時サングラスかけてて。亜樹ちゃんもサングラスかけてて。弟の彼女やし、それで私もサングラス取って“初めまして、姉のメアリーです”とやって」とあいさつをしたという。続けて「そしたら、亜樹ちゃん、サングラス外さなかったんですよ」と暴露した。

共演者から「あら？」「これはまずいぞ」といった声が上がる中、メアリージュンは「へー、サングラス外さへんねんや」と思ったと発言。高城は「色付きの眼鏡だったんですよ。色付き眼鏡だったんで、見えなくなるなとも思ったんで、外さなかったんです」と可愛らしい顔をしてメアリージュンを見つめた。

メアリージュンは「何その顔」、ユウも「めちゃくちゃアイドル目線やん！」とツッコミを入れて笑っていた。