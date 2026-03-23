「早期決着」と「午後入試」が新常識。激化する中学入試のトレンド、2026年早稲アカ報告会で明かされる
少子化が進む一方で、首都圏の中学受験率は過去最高水準を維持しています。2026年3月8日、ベルサール新宿セントラルパーク HALLで開催された早稲田アカデミー「2026年中学入試報告会」の会場は、あふれんばかりの保護者で埋め尽くされました。広いホールが満席となるその光景からは、過熱する中学受験の現状がうかがえました。
なぜ今、これほどまでに受験熱は高まっているのか。激変する入試日程のなかで、志望校選びの戦略はどう変わったのか。教務本部本部長・竹中孝二氏の解説から、2026年入試の「実態」と「最新トレンド」をリポートします。
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1都3県の中学受験率は、今年も過去最高水準をキープ。前年とほぼ同水準の15.2％を記録しました。受験者数が募集定員の合計を上回る状態は2020年以降続いており、少子化が進む中でも受験熱は冷める気配を見せません。
その背景には「私立中学のよさが広くアピールされるようになった」という変化があるとのこと。
コロナ禍を機に各学校がホームページなどのネット経由での情報発信を強化。また、SNSの口コミなどから保護者が学校の雰囲気や取り組みを事前に詳しく調べやすい環境が整いました。
私立中学の中身を知ることができるようになると、保護者が「この学校ならうちの子に合っている」と思い、それが中学受験のきっかけになっていくのです。
早稲田アカデミーの生徒の出願校は平均8.23校に対し、実際に受験した校数は6.22校。差が今年初めて2校を超えました。
つまり、2月2日の受験校をあらかじめ2校申し込んでおき、2月1日午後入試の合否結果によって、2日の受験先を「強気」か「安全」かで選ぶ。そんないわゆるW出願や、2月3日までに進学先を決めて4日以降は受験しない「早期決着」のスタイルが増えています。
一方で、2月4日以降は、すでに合格している学校よりもさらに難易度が上位の学校に挑戦する受験パターンの方もいます。
男子の2月1日午後入試の受験率は50％を突破。女子はさらにその割合が高く、1科目・2科目入試（算数のみ、国語のみ・国語と算数のみなど）の導入校が増えたことで、午前中の受験後でも無理なく臨める環境が整ってきました。
午前中に4教科の入試を受けて疲労しているなか、その後にまた4教科の入試を受けるとなると体力的な負担が大きくなりますが、1教科や2教科なら試験時間も短くて受験しやすいわけです。
一方で、午前入試で面接があると、何時に終わるか分かりません。午後入試は集合時間を遅くするなど、学校側の柔軟な対応も普及の後押しとなっています。
女子では山脇学園が一教科入試を増やし、複数回受験できるようにし、3000名超の出願者を集めました。
日程変更でも動きが出ました。洗足学園は3回に分けていたところ、2月5日の入試を廃止し、2月1日と2日の2回に集約。フェリス女学院が当日合格発表を行うようになり、2日以降の受験校選びに大きな影響を与えました。
フェリス女学院は神奈川県を代表する難関女子校です。合格したら、2日以降は受験をしない受験生もいれば、さらに難易度の高い学校を受験する受験生もいたはずです。
また、北里大学附属順天は、医学部・獣医学部を持つ附属校として新たな注目を集めています。
2026年度の好実績を支える背景には、指導現場の細やかなアップデートがあるようです。例えば小4のクラスでは、視覚的なパワーポイント授業を導入して理解を促すなど、低学年からの知的好奇心を削がない工夫が見られます。
低学年向けの難関校対策クラス（3JS、トップレベル講座）から、小6対象の「NN志望校別コース」に至るまで、学年に応じた緻密なカリキュラムを展開し、単なる知識の詰め込みに終始せず、生徒自らが第一志望合格を現実にするための「伴走体制」に、同塾のこだわりがうかがえました。
「子どもたちが1番行きたい学校を見つけ、そこの合格を勝ち取ってほしい」という熱いメッセージが会場全体に響いていました。
この記事の執筆者：杉浦 由美子 プロフィール
キャリア20年の記者。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）、『女子校力』（PHP新書）、『中学受験 やってはいけない塾選び』（青春出版社）など単著は14冊。『ダイヤモンド教育ラボ』、『ハナソネ』（毎日新聞社）『マネーポストWEB』（小学館）などで取材記事を寄稿している。趣味は取材。(文:杉浦 由美子)
なぜ今、これほどまでに受験熱は高まっているのか。激変する入試日程のなかで、志望校選びの戦略はどう変わったのか。教務本部本部長・竹中孝二氏の解説から、2026年入試の「実態」と「最新トレンド」をリポートします。
なぜ「少子化」でも受験熱は冷めないのか？まず、教務本部本部長の竹中孝二さんは、最新の受験動向や注目校の情報を保護者へ向けて解説しました。
1都3県の中学受験率は、今年も過去最高水準をキープ。前年とほぼ同水準の15.2％を記録しました。受験者数が募集定員の合計を上回る状態は2020年以降続いており、少子化が進む中でも受験熱は冷める気配を見せません。
その背景には「私立中学のよさが広くアピールされるようになった」という変化があるとのこと。
コロナ禍を機に各学校がホームページなどのネット経由での情報発信を強化。また、SNSの口コミなどから保護者が学校の雰囲気や取り組みを事前に詳しく調べやすい環境が整いました。
私立中学の中身を知ることができるようになると、保護者が「この学校ならうちの子に合っている」と思い、それが中学受験のきっかけになっていくのです。
キーワードは「早期決着」。W出願と午後入試が変えた受験の新常識入試のトレンドとしては、「早期決着」があります。中学受験は1月の埼玉、千葉入試からスタートする受験生も多いですが、それに加えて近年は午後入試を活用する受験生が増えています。
早稲田アカデミーの生徒の出願校は平均8.23校に対し、実際に受験した校数は6.22校。差が今年初めて2校を超えました。
つまり、2月2日の受験校をあらかじめ2校申し込んでおき、2月1日午後入試の合否結果によって、2日の受験先を「強気」か「安全」かで選ぶ。そんないわゆるW出願や、2月3日までに進学先を決めて4日以降は受験しない「早期決着」のスタイルが増えています。
一方で、2月4日以降は、すでに合格している学校よりもさらに難易度が上位の学校に挑戦する受験パターンの方もいます。
男子の2月1日午後入試の受験率は50％を突破。女子はさらにその割合が高く、1科目・2科目入試（算数のみ、国語のみ・国語と算数のみなど）の導入校が増えたことで、午前中の受験後でも無理なく臨める環境が整ってきました。
午前中に4教科の入試を受けて疲労しているなか、その後にまた4教科の入試を受けるとなると体力的な負担が大きくなりますが、1教科や2教科なら試験時間も短くて受験しやすいわけです。
一方で、午前入試で面接があると、何時に終わるか分かりません。午後入試は集合時間を遅くするなど、学校側の柔軟な対応も普及の後押しとなっています。
大幅増の都市大附属・山脇、そしてフェリスが変えた「併願地図」受験者数を大きく伸ばした学校として、男子では都市大学附属が677名増で3532名を記録。もともとの人気に加え、午後入試の科目選択制導入により受験校として選択しやすくなりました。
女子では山脇学園が一教科入試を増やし、複数回受験できるようにし、3000名超の出願者を集めました。
日程変更でも動きが出ました。洗足学園は3回に分けていたところ、2月5日の入試を廃止し、2月1日と2日の2回に集約。フェリス女学院が当日合格発表を行うようになり、2日以降の受験校選びに大きな影響を与えました。
フェリス女学院は神奈川県を代表する難関女子校です。合格したら、2日以降は受験をしない受験生もいれば、さらに難易度の高い学校を受験する受験生もいたはずです。
また、北里大学附属順天は、医学部・獣医学部を持つ附属校として新たな注目を集めています。
報告会で語られた、知的好奇心を育む学習環境早稲田アカデミーは2026年、御三家中学で697名の合格者を輩出し、前年比14％増を達成。早慶附属中の合格者数では全国ナンバーワンを獲得しています。
2026年度の好実績を支える背景には、指導現場の細やかなアップデートがあるようです。例えば小4のクラスでは、視覚的なパワーポイント授業を導入して理解を促すなど、低学年からの知的好奇心を削がない工夫が見られます。
低学年向けの難関校対策クラス（3JS、トップレベル講座）から、小6対象の「NN志望校別コース」に至るまで、学年に応じた緻密なカリキュラムを展開し、単なる知識の詰め込みに終始せず、生徒自らが第一志望合格を現実にするための「伴走体制」に、同塾のこだわりがうかがえました。
「子どもたちが1番行きたい学校を見つけ、そこの合格を勝ち取ってほしい」という熱いメッセージが会場全体に響いていました。
この記事の執筆者：杉浦 由美子 プロフィール
キャリア20年の記者。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）、『女子校力』（PHP新書）、『中学受験 やってはいけない塾選び』（青春出版社）など単著は14冊。『ダイヤモンド教育ラボ』、『ハナソネ』（毎日新聞社）『マネーポストWEB』（小学館）などで取材記事を寄稿している。趣味は取材。(文:杉浦 由美子)