神奈川県在住の50代女性・Yさんは少し前に入院していた。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

その入院の際、看護師にかけられた言葉に、彼女は大泣きしてしまったという。

＜Yさんからのおたより＞

少し前の話です。

50歳前に生理がスッキリ止まらず、病院行かなきゃと思うばかりで半年が経っていました。

時にはズボンを汚すほどになり、それでも自分勝手に「更年期かな？今は仕事も忙しいしな」と思い病院に行きませんでした。

ようやく検査を受けに行くと...

ある時ふと「あ〜、もう病院行かなきゃ」と思い病院で検査。

1週間後の結果は......まさかの子宮体癌でした。

そこから入院までは早かったです。

そして入院当日、がんセンターの病室に入ったら看護師さんがこう言ってくれたんです。

「よく頑張ってここに来てくれました。これからは私達が頑張るから心配しないで」

張りつめてた気持ちがその時切れたように、大泣きしてしまいました。

あの時の看護師さん達に感謝の気持でいっぱいです。おかげで今は仕事にも復帰して元気です。

がんセンター看護師さん有難うございました。

私が死ぬまで、忘れない出来事です。



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