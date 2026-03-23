カラバオカップ決勝戦、マンチェスター・シティとアーセナルの一戦は2-0とシティが制し、今季初のタイトルを手にした。アーセナルはGKケパ・アリサバラガのミスから失点すると、4分後に追加点を献上。ビルドアップを封じられ、終始苦しい戦いを強いられた。



今季4冠の可能性があったアーセナルだが、その夢は潰えてしまった。プレミアリーグでは首位を走っているものの、今季の天王山となるシティとの直接対決はまだ残っている。





試合内容の悪さに、ファンの間でも不安と不信感が広がっているようだ。英『THE Sun』は、SNSにポストされたファンたちのコメントを紹介している。「これで、エティハド・スタジアムで行われるリーグ戦で何が起こるか、みんなわかったね」「これはこれから起こることのほんの序章にすぎない」「ミケル・アルテタはエティハド・スタジアムでも今日とまったく同じ布陣で臨むだろう。彼はまったく学習しない」「アーセナルは今季、プレミアリーグで優勝を逃す可能性が高い」タイトルに手が届きそうになりながら、結局何も得られないアーセナル。ウェンブリーでの惨敗は、ファンたちにいつもの光景を見せてしまった。これを払拭するには来月の直接対決でリベンジを果たすしかないが、アーセナルは今回の敗戦を糧にできるだろうか。