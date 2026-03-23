【スタバ新作】スプリング第2弾は“いちごづくし“ 定番の『ストロベリーフラペ』に“いちご×シュークリーム“も
スターバックスが、春シーズン第2弾としていちごを主役にした新作ビバレッジ3種を25日から発売する。春定番として親しまれるフラペチーノに加え、新作や爽やかなティーもそろい、“いちごづくし”のラインアップで季節感を演出する。
【画像】もちろん定番の『ストロベリー フラペチーノ』も！
注目は新登場の『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』。シュークリームをイメージし、こんがりとしたクランチの食感とストロベリーの甘酸っぱさを組み合わせた1杯だ。ストロベリーソースの華やかな風味に加え、カスタード風味のホイップやシュー生地風クランチが重なり、コクと満足感を引き出す。鮮やかな赤とクリーム色のコントラストも特徴で、視覚的にも春らしさを感じさせる仕上がりとなっている。
定番の『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』も同時に登場する。果実感のあるストロベリーとミルクのまろやかさが調和した味わいで、毎年人気を集める商品。カップ内でマーブル状に重なるピンクの層が見た目の華やかさを演出し、飲むごとに異なる風味が楽しめる点も特徴だ。
さらに、『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』は、パッションティーのすっきりとした味わいとストロベリーの甘酸っぱさを組み合わせた1杯。ひんやりとした口当たりと爽快感があり、春の陽気の中でリフレッシュしたい場面に適したドリンクとなっている。
発売に先立ち、24日には会員向けの先行販売も実施される。モバイルオーダーや公式アプリの利用で、一足早く新作を楽しめる機会となる。
■商品概要 ※価格は全て税込
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞678円 ＜店内＞690円
『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞628円 ＜店内＞640円
販売期間:3月25日〜
取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】もちろん定番の『ストロベリー フラペチーノ』も！
注目は新登場の『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』。シュークリームをイメージし、こんがりとしたクランチの食感とストロベリーの甘酸っぱさを組み合わせた1杯だ。ストロベリーソースの華やかな風味に加え、カスタード風味のホイップやシュー生地風クランチが重なり、コクと満足感を引き出す。鮮やかな赤とクリーム色のコントラストも特徴で、視覚的にも春らしさを感じさせる仕上がりとなっている。
さらに、『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』は、パッションティーのすっきりとした味わいとストロベリーの甘酸っぱさを組み合わせた1杯。ひんやりとした口当たりと爽快感があり、春の陽気の中でリフレッシュしたい場面に適したドリンクとなっている。
発売に先立ち、24日には会員向けの先行販売も実施される。モバイルオーダーや公式アプリの利用で、一足早く新作を楽しめる機会となる。
■商品概要 ※価格は全て税込
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞678円 ＜店内＞690円
『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞628円 ＜店内＞640円
販売期間:3月25日〜
取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）