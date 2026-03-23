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政治評論家が指摘する「国境離島」の盲点…人が住まない島が抱える安全保障上のリスク

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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「離島に人が住む事が国益！「国境離島」の重点支援！」を公開した。動画では、政府による国境離島の追加指定に関するニュースを取り上げ、島に人が住むことの重要性と、過疎化を防ぐための具体的な支援の必要性について熱弁を振るった。



竹田氏は、新聞記事を示しつつ、新たに北海道の天売島・焼尻島、東京都の新島・式根島など6島が「特定有人国境離島地域」に追加指定される方針を説明。その狙いを「安全保障上の重要性が増す国境離島の保全を強化する」ことだと解説した。



さらに、無人島が抱えるリスクについて言及し、竹島や尖閣諸島の例を挙げ、「あれは人が住んでなかったからなんです」と指摘。人が住んでいれば「そう簡単に持っていかれない」と説明し、沖縄が返還された背景には住民による猛烈な「祖国復帰運動」があったことにも触れ、「国境の島にはやっぱり人がちゃんと住んでいるべきなんです」と語った。



一方で、離島生活の過酷さも説明。医療機関の不足やガソリン代、輸送費の高さを挙げ、「そんなとこになんで人が住むんだよって話ですよね」と現状の厳しさを代弁した。その上で、領土保全の観点から「優遇してでも住んでいただく」ことの意義を強調。「なんならもう給料出してでも住んでいただきたいぐらい」と語り、国による手厚い補助を強く求めた。



自身が手掛ける「くろおびラーメン」の通信販売において、全国一律の送料を設定し、離島の負担を減らす「一人離島政策」を実践していることも明かした竹田氏。最後は、かつてリゾート地として賑わった新島などの現状に触れつつ、首都に近い島でも過疎化が進めば安全保障上の脅威になり得ると懸念を示し、「不便なく暮らせるようにどうか手当をしていただきたい」と政府に対応を促して動画を締めくくった。