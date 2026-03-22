レトロリロンが、初のアニメ主題歌となる5thシングル「エゴ」を4月8日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、TOKYO MX他にて4月7日から放送開始となるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』のオープニングテーマに起用されている。本アニメは、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破の天壱によるノベルシリーズのTVアニメ化作品だ。乙女ゲーム「君と一筋の光を」の国と民を苦しめる最悪の女王プライドが、思い出してしまった前世の記憶を頼りに、これから起こる悲劇を回避し周囲のみなが幸せになれる世界を目指すため、ゲーム内のストーリーを改変して国のために民のために全力を尽くしていく、というハイスペック悪役王女の転生ラスボス回避ファンタジーになっているという。

書き下ろしの新曲「エゴ」は、他者への影響も考えながら、自分の意思による選択を諦めたくないという想いを込めた一曲に仕上がっているとのこと。視覚的にも没入感のあるデザインに仕上がっているジャケット写真は、今作もメンバー自ら監修している。幾重にも折り重なった紙を重ね合わせ撮影したアナログな手法で制作された。

ジャケット写真

また、本日より「エゴ」配信と同時に楽曲をライブラリに追加できるApple Music Pre-add / Spotify Pre-saveもスタートした。そして「エゴ」は、アニメ放送開始に先行して4月1日から全国のラジオステーションにてオンエア解禁となる。

◾️タイアップ／TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』 2026年4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜TOKYO MX、BS11、MBSにて順次放送開始

TOKYO MX：初回4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜22時30分

BS11：初回4月7日（火）から毎週火曜24時00分〜24時30分

MBS：初回4月7日（火）から火曜26時30分〜（第2話以降、毎週火曜27時00分〜） 詳細：https://lastame.com/

◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026 - SUMMER -＞ 2026年

5月30日（土）【三重】CLUB ROOTS

6月05日（金）【福島】club SONIC iwaki

6月13日（土）【奈良】NEVERLAND

6月14日（日）【岡山】Image

6月20日（土）【熊本】B.9 V2

7月04日（土）【長野】LIVE HOUSE J 一般販売受付中：https://eplus.jp/retroriron/

◾️1stフルアルバム『コレクションアローン』

発売日：2026年1月28日（水） ・初回限定盤（CD＋Blu-ray）※三方背ケース仕様

UPCH-7791 5,000円（税込）

・通常盤（CD）

UPCH-2289 2,500円（税込） ▼収録曲

1.リコンティニュー

2.FAQ

3.ふたり

4.ラストハンチ

5.UNITY

6.僕だけの矛盾

7.咒

8.バースデイ 初回限定盤付属Blu-ray：

「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI

01.ワンタイムエピローグ

02.DND

03.Restart?

04.カテゴライズ

05.カウントダウン・ラグ

06.独歩

07.たださよなら、命燃え尽きるまで

08.Document

09.救いのない日々よ

10.ヘッドライナー

11.焦動

12.きれいなもの

13.深夜6時

14.TOMODACHI

＜アンコール＞

15.夢を見る

16.アンバランスブレンド

◾️＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

3月07日（土）【香川】DIME

3月14日（土）【名古屋】DIAMOND HALL

3月15日（日）【大阪】なんばHatch

3月20日（金・祝）【福岡】DRUM LOGOS

3月28日（土）【仙台】Rensa

4月03日（金）【金沢】AZ

4月05日（日）【札幌】PENNY LANE24

4月10日（金）【広島】Live VANQUISH

4月12日（日）【新潟】GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日（土）【東京】Zepp Haneda

一般販売受付中：https://eplus.jp/retroriron/