◇オープン戦 広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日 マツダ）

ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は試合後、怒気を含んだ声で笹川吉康外野手（23）を2軍に降格させることを明かした。オープン戦最終戦、1点リードの9回2死一塁。ここまではプロ6年目初の「開幕1軍」は内定していた。ただ、一つのミスでどん底へ突き落とされる。

「プロとして恥ずかしいです。笹川はもうファームです。今日の最後のプレーです」

代打・秋山翔吾の右前打を処理しようとしたが、バウンドが合わずに後逸した。一塁走者は一気に生還し、同点。なんとも後味の悪いオープン戦の最終戦となってしまった。

笹川は柳田もつけた背番号「44」と豪快なフルスイングから「ギータ2世」との呼び声が高かった。オープン戦打率・216、1本塁打、6打点と数字は目立つものではなかったが、「9番・右翼」でスタメン出場した20日の広島戦では2点ビハインドの3回1死で四球を選び、同点のきっかけをつくったプレーに「あれは非常に評価が高い」と語るなど、この日までのミーティングで「決まっていましたよ」と開幕1軍入りさせることを決めていた。

最後の最後に目標がその手からすり抜けた笹川は無言のまま、悔しそうな表情で帰りのバスに乗り込んだ。