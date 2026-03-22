日テレ『バンキシャ！』後呂有紗アナが卒業「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって」4年半に感謝
日本テレビ『真相報道 バンキシャ！』（毎週日曜 後6：00）が22日放送され、後呂有紗アナウンサーが同日をもって卒業した。
【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ 後呂有紗アナらと集合
後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。
4月からは『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。そして、「石川みなみアナウンサーが加わる『バンキシャ！』。これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
後呂アナは2017年入社。『バンキシャ！』は2021年10月から務めてきた。
【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ 後呂有紗アナらと集合
後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。
4月からは『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。そして、「石川みなみアナウンサーが加わる『バンキシャ！』。これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
後呂アナは2017年入社。『バンキシャ！』は2021年10月から務めてきた。