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　日本テレビ『真相報道 バンキシャ！』（毎週日曜　後6：00）が22日放送され、後呂有紗アナウンサーが同日をもって卒業した。

【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ　後呂有紗アナらと集合

　後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。

　4月からは『DayDay.』（月〜金　前9：00）に出演する。そして、「石川みなみアナウンサーが加わる『バンキシャ！』。これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

　後呂アナは2017年入社。『バンキシャ！』は2021年10月から務めてきた。