タレントのＩＭＡＬＵが２２日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、現在のパートナーとのデートでの失敗談を明かした。

ＩＭＡＬＵは「まだ、付き合いたての時に彼の親戚と会う機会があって」と振り返った。酒蔵が有名な場所を訪れ、皆で酒蔵をまわろうと話し合ったという。「私、酒蔵でみんなでテイスティングして楽しむぐらいだと思ったら、もう全部回ってこうってなって。最初だったから頑張ってヒールをはいちゃった。それで移動も全部歩き。もうそれで足が。もう傷だらけになって」と苦い思い出を話した。

上沼「デートだもんね。つきあい始めやったらヒールをはいて、足を綺麗に見せたい。女ごころよ。それが靴擦れだらけで、血だらけ。痛いで」と気の毒そうに応じた。「彼とは別れた？」とツッコむと、ＩＭＡＬＵは今も続いていると返答。上沼が「靴擦れでつらい思いをしたのに、まだ一緒に？」と驚くと、ＩＭＡＬＵは「乗り越えました」と笑顔で語った。ＩＭＡＬＵは番組冒頭、パートナーと奄美大島に住んで今年で４年になることを明かしていた。