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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【2026年3月】預金 金利ランキング ネット銀行編」と題した動画を公開。2026年3月時点でのネット銀行の預金金利について、「普通預金」「1年もの定期預金」「1年未満の定期預金」の3部門に分けてランキング形式で解説した。



動画ではまず、普通預金ランキングの番外編としてSBI新生銀行のキャンペーンを紹介。これは、既存ユーザー向けに1日限定で年利365%の金利を適用するというもので、「1日預けるだけで1万円ゲットできちゃいます」と、その驚くべき内容を説明した。適用上限は100万円で、実質的に1%が還元される計算になるという。



普通預金部門のランキングでは、1位が「DanDanBANK」の0.90%（貯蓄預金）、2位が「みんなの銀行」の0.80%（プレミアム会員限定）、3位が「あおぞら銀行」の0.75%（無条件）と続いた。特に、4位の「しまね銀行（スマートフォン支店）」は0.70%が無条件で上限額もないため、使いやすい銀行として紹介された。



次に、1年もの定期預金部門では、新規ユーザーと既存ユーザーに分けてランキングを発表。新規ユーザー向けでは「SBJ銀行」が1.35%で1位。既存ユーザー向けでは、今回新たに登場した「あいち銀行（なごやめし支店）」が1.30%でトップに輝いた。特にあいち銀行のキャンペーンは4月17日までと期間が定められている。



最後に1年未満の短期定期預金部門では、さらに高い金利が提示された。1位の「SBI新生銀行」は3か月もので最大5.0%、2位の「イオン銀行」は1か月もので3.0%と、短期ながら非常に高い金利水準となっていることが示された。



今回のランキングでは、各銀行が新規顧客や既存顧客向けに様々なキャンペーンを展開しており、条件によって適用金利が大きく異なることが浮き彫りになった。チャンネルでは、こうした情報を定期的に確認し、自身の資産状況に合わせて最適な銀行を選ぶことの重要性を説いている。