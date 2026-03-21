勝てば日本代表と同組…ポーランド代表がW杯欧州予選POのメンバー発表
ポーランドサッカー協会は20日、3月のFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨むポーランド代表のメンバーを発表した。
プレーオフ・パスBのポーランド代表は、26日の準決勝でアルバニア代表とホームで対戦。同試合に勝利すれば、31日にスペインのバレンシアにて、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と激突する。そしてパスBを制した国がW杯本戦の出場権を獲得し、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表と同組のグループFに入る。日本代表とは3戦目にテキサスで戦う予定だ。
ヤン・ウルバン監督が選んだメンバーは以下の通り。
▼GK
バルトウォミェイ・ドラゴフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）
カミル・グラバラ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
マテウシュ・コハルスキ（カラバフ／アゼルバイジャン）
バルトシュ・ムロジェク（レフ・ポズナン）
▼DF
ヤン・ベドナレク（ポルト／ポルトガル）
バルトシュ・ベレシンスキ（パレルモ／イタリア）
マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
トマシュ・ケンジオラ（PAOK／ギリシャ）
ヤクブ・キヴィオル（ポルト／ポルトガル）
アルカディウシュ・ピルカ（ザンクトパウリ／ドイツ）
プシェミスワフ・ヴィシニェフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）
ヤン・ジオウコフスキ（ローマ／イタリア）
▼MF
カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）
ヤクブ・カミンスキ（ケルン／ドイツ）
ヤクブ・モデル（フェイエノールト／オランダ）
オスカル・ピエトゥシェフスキ（ポルト／ポルトガル）
フィリップ・ルズガ（シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
ミハウ・スコラシュ（ヘント／ベルギー）
バルトシュ・スリシュ（ブレンビー／デンマーク）
セバスティアン・シマンスキ（レンヌ／フランス）
ニコラ・ザレフスキ（アタランタ／イタリア）
ピオトル・ジエリンスキ（インテル／イタリア）
▼FW
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）
クリシュトフ・ピョンテク（アル・ドゥハイル／カタール）
カロル・シフィデルスキ（パナシナイコス／ギリシャ）
プレーオフ・パスBのポーランド代表は、26日の準決勝でアルバニア代表とホームで対戦。同試合に勝利すれば、31日にスペインのバレンシアにて、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と激突する。そしてパスBを制した国がW杯本戦の出場権を獲得し、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表と同組のグループFに入る。日本代表とは3戦目にテキサスで戦う予定だ。
▼GK
バルトウォミェイ・ドラゴフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）
カミル・グラバラ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
マテウシュ・コハルスキ（カラバフ／アゼルバイジャン）
バルトシュ・ムロジェク（レフ・ポズナン）
▼DF
ヤン・ベドナレク（ポルト／ポルトガル）
バルトシュ・ベレシンスキ（パレルモ／イタリア）
マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
トマシュ・ケンジオラ（PAOK／ギリシャ）
ヤクブ・キヴィオル（ポルト／ポルトガル）
アルカディウシュ・ピルカ（ザンクトパウリ／ドイツ）
プシェミスワフ・ヴィシニェフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）
ヤン・ジオウコフスキ（ローマ／イタリア）
▼MF
カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）
ヤクブ・カミンスキ（ケルン／ドイツ）
ヤクブ・モデル（フェイエノールト／オランダ）
オスカル・ピエトゥシェフスキ（ポルト／ポルトガル）
フィリップ・ルズガ（シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
ミハウ・スコラシュ（ヘント／ベルギー）
バルトシュ・スリシュ（ブレンビー／デンマーク）
セバスティアン・シマンスキ（レンヌ／フランス）
ニコラ・ザレフスキ（アタランタ／イタリア）
ピオトル・ジエリンスキ（インテル／イタリア）
▼FW
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）
クリシュトフ・ピョンテク（アル・ドゥハイル／カタール）
カロル・シフィデルスキ（パナシナイコス／ギリシャ）