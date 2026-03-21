韓国ダイソーで買えるお菓子と　　　　　　　キャラクターグッズ

韓国旅行での新定番スポット・韓国DAISO。以前、ダイソーで買った美容アイテムを紹介しましたが、今回はお菓子とキャラクターグッズや雑貨を紹介します。お菓子はほぼダイソーで買う！というくらい、安くて種類も豊富。キャラクター雑貨も、日本には売っていないものばかりで毎回、テンション爆上がりすること間違いなし！

12階建ての明洞ダイソー

一回目の渡韓で訪れたのは、12回建のダイソー明洞店。

韓国のホテルには歯ブラシが付いていないところが多いので、急に必要になった旅行用品なども買うことができます。22時まで営業しているのも嬉しいポイント。

最初に購入したのはこちら。

右上から

白地に星のキャンドル(1,000ウォン)。

TikTokやYouTubeで小さい子供に流行っていた？ラッキースターと言われる細い折り紙 (1,000ウォン)。小さな星をたくさん作ることができます。

ハングル文字が可愛いクリスマスカード (1,000ウォン)。

ハイチューのようなお菓子(4つ入りで1,500ウォン）。小分けのハイチュウのようなお菓子（2,000ウォン）。

薬菓(1,500ウォン）この薬菓は味も美味しくてお手頃価格なので、お土産におすすめです。

韓国プリクラ帳（3,000ウォン）。

ルービックキューブ(ミニキューブ付き3,000ウォン）。

2回目渡韓で購入したもの。

右上から

ハイチュウのようなお菓子は美味しかったようで、リクエストされたので2度目も購入。他のお店にも売っていますが、ダイソーが1番安かったです。

スライムキット(3,000ウォン)。青リンゴ味のグミ(1,000ウォン）。インスタントコーヒー。粒々のついたグミ(各1,000ウォン）。

保湿力たっぷりのスリーピングマスクをSuperHyalon (3,000ウォン）。個包装なので、旅行中に使用するにも、お土産として渡すのにも便利。

美容アイテムはこちらの記事でも紹介しています。

お土産用に、ラッキースターが作れる細い折り紙。

ポケモンのボディソープとシャンプー(1,000ウォン）。

日本ではみたことがないこちらのデザイン。お土産や旅行ようにたくさん買いました。

3度目の渡韓で購入したのはこちらの雑貨と

お菓子たち。

トムとジェリーのペンケースやペン(1,000ウォン）。

ハングルが書いてある消しゴム(1,000ウォン）に、ポケモンのスティックのり(5つで2,000ウォン）。

数字のバルーンは、縦65cm、横43cmと大きいサイズなのに1,000ウォン！

日本の100均だと、小さいものは見かけるけど大きいサイズはあまり見かけませんよね。

キャンドルも売っていました。

新大久保などでも見かけるオートミールのお菓子は、ミニサイズで1,000ウォンと配るお土産にちょうど良さそうなので購入。グミやハイチュウのようなお菓子も1,000～3,000ウォンと安いのでお菓子は大体ダイソーで購入します。プロテインバーも買ってみました。

その他にもディズニーコーナーや

キャラクターソックスもお土産に良さそうでした。

SHOP INFO

ダイソー明洞駅店

住所：ソウル特別市 中区 退渓路 134-1 , 1～12F

営業時間：10:00am~22:00pm

休業日：旧正月・秋夕の当日

※近くに、ダイソー明洞本店もあるので、気をつけてくださいね。