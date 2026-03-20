愛犬に留守番をお願いし外出したママ。帰宅するといじけていたわんこが驚きの行動に…！？あまりに可愛い無言の抵抗は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で46.4万回再生を突破。「パワープレイｗ」「愛おしい…」「ぎゅってしたい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に帰ったら、お留守番をしていた『ハスキー犬』が拗ねていて…無言でしていた『まさかの嫌がらせ』】

外出から戻ると拗ねたわんこが…

お留守番に拗ねてしまったわんこの微笑ましい抗議が、TikTokアカウント「sena__husky」に紹介され話題を集めています。主役はシベリアンハスキーの男の子「セナ」くんです。この日、飼い主さんはセナくんにお留守番をお願いして外出したといいます。

そして帰宅後、リビングのドアを開けようとしたら、ぴったりと塞ぐように横たわるセナくんの姿が…！『ママおうち入れないよ…』とポロッと呟いてしまいますが、当のセナくんは完全にいじけているご様子。

時々そーっと目を開ける仕草からママがいることは分かっているはずですが、寝たふりを決め込んでいる模様。セナくんならではの大型犬のパワープレイな抵抗には思わず笑ってしまいますね。

可愛すぎる無言の抵抗♡

そこから約3分、ようやくお許しがもらえたママは中へと入ることができたそう。ほんの少しだけ体をずらしてしぶしぶ…といった感じは否めませんが、セナくんも大好きなママと会いたい気持ちに嘘はつけません。

ママの『ただいま！ごめんね』の言葉に、お耳を下げて撫でてくださいと近寄っていくセナくん。きっと「おかえり！待ってたよ」と伝えているのではないでしょうか。留守番でご機嫌斜めになったので、ちょっぴりママを困らせたかっただけですよね。

大きな体で甘えん坊…人間の子どものようなセナくんと一緒なら、毎日が退屈知らずですね♡

セナくんの無言の抗議に頬が緩んでしまった人は多いようで「反抗の仕方が可愛いぃー」「一緒に行きたかったんだよね」「絶対気づいてるのにね(笑)」などのコメントが寄せられています。

ちょっぴり鈍くさい姿もご愛敬

ママとボール遊びをするセナくんのちょっぴり鈍くさい姿もご紹介！えいっと高く放り投げられたボールに「オレはやるぜ！」とばかりに、セナくんも高々とジャンプ…！ハスキーさんのパワフルな姿は迫力満点だったとか。

そのまま勢いよくキャッチ…と思ったら、タイミングが合わずボールが先に床へ到達…。遅れてキャッチする気満々で大きく口を開けたセナくんが続いたのだそう。床に転がるボールもなかなか咥えることができずあたふたする姿は微笑ましい限り。

甘えん坊でわんぱくで、ちょっぴり鈍くさくて…感情豊かなセナくんの姿は、多くの人の心を鷲掴みにしたのでした。

TikTokアカウント「sena__husky」には、セナくんとご家族の賑やかな日々が紹介されています。ハスキーの沼にハマってしまうこと間違いなしですよ♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「sena__husky」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております