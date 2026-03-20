19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、20日（金）から4月6日（月）まで愛知県岡崎市の岡崎城公園一帯にて開催予定の岡崎市主催「桜まつり」とのコラボ企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

桜まつり会場周辺のスポットを巡り、選手の”生音声”メッセージを聞いて『あいことば』を集めると、選手トレーディングカード1枚（直筆サイン入りが当たるチャンスあり）や数量限定のスティンビー×オカザえもんコラボ桜ピンバッジ引換券1枚（桜ピンバッジは、4月17日以降に引換が可能）がもらえるコラボ企画を予定している。

さらに、ダブルチャンスで正しい『あいことば』を入力した方を対象に、ジェイテクトSTINGS愛知全選手サイン入りコンプリート版トレカ集（1名）や、おかざきの特産品詰め合わせ（3名）などの特別プレゼントが当たる抽選も用意している。

参加にあたって、きくあるくアプリのダウンロードが必要となる。アプリを起動し、地図に表示される音声スポットに向かうことで、『あいことば』を集めることができる。『あいことば』が分かったら、岡崎城公園「おかざき屋」に行き、回答フォームに『あいことば』を入力し、完了画面（クーポン）を店員に掲示することで限定グッズが貰える。

開催場所は岡崎城公園一帯の他に、QURUWA地区、岡崎中央総合公園で行われる。音声スポットの場所は、愛知県岡崎市公式観光サイト・岡崎おでかけナビより確認ができる。