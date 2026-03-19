桃井かおり（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/19】女優の桃井かおりが3月19日、自身のInstagramを更新。ワンプレート飯を披露し、注目が集まっている。

【写真】74歳ベテラン女優「ボリューミーで美味しそう」2人分のワンプレートディナー

◆桃井かおり、思い出のワンプレート披露


桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とつづり、仕切り付きのプレート皿を使った食卓の写真を投稿。肉詰めピーマンにエノキのトマトソースがかかったおかずをメインに、ご飯やキャベツのサラダがバランスよく盛られたワンプレート皿が2皿並んだ様子を披露し「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーのとき便利」と続けている。

◆桃井かおりの投稿に反響


この投稿には「ボリューミーで美味しそう」「懐かしい感じがいい」「こういうご飯好き」「レトロで素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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