桃井かおり、思い出のワンプレート皿でディナー 2人分の食事に「ボリューミーで美味しそう」「レトロで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】女優の桃井かおりが3月19日、自身のInstagramを更新。ワンプレート飯を披露し、注目が集まっている。
【写真】74歳ベテラン女優「ボリューミーで美味しそう」2人分のワンプレートディナー
桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とつづり、仕切り付きのプレート皿を使った食卓の写真を投稿。肉詰めピーマンにエノキのトマトソースがかかったおかずをメインに、ご飯やキャベツのサラダがバランスよく盛られたワンプレート皿が2皿並んだ様子を披露し「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーのとき便利」と続けている。
この投稿には「ボリューミーで美味しそう」「懐かしい感じがいい」「こういうご飯好き」「レトロで素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳ベテラン女優「ボリューミーで美味しそう」2人分のワンプレートディナー
◆桃井かおり、思い出のワンプレート披露
桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とつづり、仕切り付きのプレート皿を使った食卓の写真を投稿。肉詰めピーマンにエノキのトマトソースがかかったおかずをメインに、ご飯やキャベツのサラダがバランスよく盛られたワンプレート皿が2皿並んだ様子を披露し「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーのとき便利」と続けている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「ボリューミーで美味しそう」「懐かしい感じがいい」「こういうご飯好き」「レトロで素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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