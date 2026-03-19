桃井かおり、思い出のワンプレート皿でディナー 2人分の食事に「ボリューミーで美味しそう」「レトロで素敵」の声

桃井かおり、思い出のワンプレート皿でディナー 2人分の食事に「ボリューミーで美味しそう」「レトロで素敵」の声