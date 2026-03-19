乃木坂46「ガルアワ」パフォーマンス披露 梅澤美波・守屋麗奈ら坂道総勢16人モデル出演も決定【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/03/19】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、追加出演者が発表された。
【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー
GirlsAward最多出演アーティストであり、今年発売したアルバム『My respect』が週間アルバムランキングで初登場1位を獲得し、女性グループ史上初の「デビューアルバムから7作連続1位」を記録した乃木坂46のアーティスト出演が決定。今年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤美波はグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演となる。
また、モデルとして坂道グループから総勢16人の出演が決定。アーティストとしても出演する乃木坂46から五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、筒井あやめ、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、的野美青、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、日向坂46から大野愛実、金村美玖、小坂菜緒が登場し、ランウェイを華やかに彩る。
アーティストには平均年齢15歳の4人組ガールズボーカルグループ美麗-Bi-ray-が決定。2025年にハリウッド映画『BRIDE HARD』の主題歌に抜擢され、YOSHIKIプロデュース楽曲『Butterfly』にてデビュー。4オクターブの歌声を武器に、ドジャースタジアムでの国歌斉唱や米国でのライジングスター賞受賞など瞬く間に国内外で存在感を高める注目グループが、大型ファッションイベント初出演となるGirlsAwardでパフォーマンスを披露する。
ゲストには、映画『国宝』で横浜流星の子供時代を演じ、スターダストプロモーション所属の新ボーイズグループVOKSY DAYSとしてオープニングアクト出演も決定している越山敬達、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループOWVの浦野秀太、中川勝就らが出演し、ランウェイを盛り上げる。
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。（modelpress編集部）
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五十音順
＜MODEL＞
愛来／青島心／秋田汐梨／有坂心花／安斉星来／五百城茉央（乃木坂46）／井桁弘恵／石川満里奈／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／一ノ瀬美空（乃木坂46）／伊藤百花（AKB48）／井上和（乃木坂46）／入江美沙希／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大友花恋／大野愛実（日向坂46）／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小國舞羽／小栗有以（AKB48）／小崎凜奈（RoLuANGEL）／葛西杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／金川紗耶（乃木坂46）／金澤亜美（僕が見たかった青空）／金村美玖（日向坂46）／香音／川口葵／川口ゆりな／川崎桜（乃木坂46）／黒瀬ひな／小坂菜緒（日向坂46）／古園井寧々／小宮山莉渚／小室安未／近藤華／紺野彩夏／雑賀サクラ／坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正しくは「ハートマーク」）／さくら／佐藤和奏／白石乙華／SUZU（ME:I）／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部）／せいら／高比良由菜※「高」は正しくは「はしごだか」／武田玲奈／多田梨音／⽴花琴未（CANDYTUNE）／田仲埜愛／田鍋梨々花／谷崎早耶（≠ME）／田村保乃（櫻坂46）／月丘音彩／月島琉衣／津代美月（Jams Collection）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／なえなの／中島瑠菜／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／夏川メガン／生見愛瑠／早崎すずき（僕が見たかった青空）／土方エミリ／平松想乃／福山絢水／藤井サチ／藤吉夏鈴（櫻坂46）／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀口美澪（RoLuANGEL）／堀越麗禾／本田紗来／マーシュ彩／的野美青（櫻坂46）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／南なつ（CANDY TUNE）／三原羽衣／向井怜衣／村上愛花／守屋麗奈（櫻坂46）／矢吹奈子／山口綺羅（Girls2）／山崎天（櫻坂46）／山本望叶／ゆい小池（ゆいちゃみ）／ゆうちゃみ／莉子／RINON（ME:I）／りんか 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央（※「高」は正しくは「はしごだか」）／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝（※「高」は正しくは「はしごだか」）
＜GUEST＞※五十音順
浦野秀太（OWV）／小川史記（BUDDiiS）／草川直弥／こーくん／越山敬達／高尾颯斗／綱啓永／とうあ／中川勝就（OWV）／樋口幸平／藤岡真威人／松本怜生／もーりーしゅーと／よしあき 他
＜ARTIST＞※五十音順
CANDY TUNE／GPP／超ときめき◆宣伝部／超特急／乃木坂46／H//PEPrincess／MAZZEL／ME:I／美麗-Bi-ray- 他
＜OPENINGACT＞※五十音順
VOKSY DAYS／VIBY／RE-GE
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／長浜広奈他
【Not Sponsored 記事】
【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー
◆乃木坂46パフォーマンス披露＆坂道総勢16人モデル出演
GirlsAward最多出演アーティストであり、今年発売したアルバム『My respect』が週間アルバムランキングで初登場1位を獲得し、女性グループ史上初の「デビューアルバムから7作連続1位」を記録した乃木坂46のアーティスト出演が決定。今年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤美波はグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演となる。
◆「国宝」越山敬達＆OWV浦野秀太らも出演
アーティストには平均年齢15歳の4人組ガールズボーカルグループ美麗-Bi-ray-が決定。2025年にハリウッド映画『BRIDE HARD』の主題歌に抜擢され、YOSHIKIプロデュース楽曲『Butterfly』にてデビュー。4オクターブの歌声を武器に、ドジャースタジアムでの国歌斉唱や米国でのライジングスター賞受賞など瞬く間に国内外で存在感を高める注目グループが、大型ファッションイベント初出演となるGirlsAwardでパフォーマンスを披露する。
ゲストには、映画『国宝』で横浜流星の子供時代を演じ、スターダストプロモーション所属の新ボーイズグループVOKSY DAYSとしてオープニングアクト出演も決定している越山敬達、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループOWVの浦野秀太、中川勝就らが出演し、ランウェイを盛り上げる。
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。（modelpress編集部）
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」開催概要
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五十音順
＜MODEL＞
愛来／青島心／秋田汐梨／有坂心花／安斉星来／五百城茉央（乃木坂46）／井桁弘恵／石川満里奈／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／一ノ瀬美空（乃木坂46）／伊藤百花（AKB48）／井上和（乃木坂46）／入江美沙希／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大友花恋／大野愛実（日向坂46）／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小國舞羽／小栗有以（AKB48）／小崎凜奈（RoLuANGEL）／葛西杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／金川紗耶（乃木坂46）／金澤亜美（僕が見たかった青空）／金村美玖（日向坂46）／香音／川口葵／川口ゆりな／川崎桜（乃木坂46）／黒瀬ひな／小坂菜緒（日向坂46）／古園井寧々／小宮山莉渚／小室安未／近藤華／紺野彩夏／雑賀サクラ／坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正しくは「ハートマーク」）／さくら／佐藤和奏／白石乙華／SUZU（ME:I）／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部）／せいら／高比良由菜※「高」は正しくは「はしごだか」／武田玲奈／多田梨音／⽴花琴未（CANDYTUNE）／田仲埜愛／田鍋梨々花／谷崎早耶（≠ME）／田村保乃（櫻坂46）／月丘音彩／月島琉衣／津代美月（Jams Collection）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／なえなの／中島瑠菜／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／夏川メガン／生見愛瑠／早崎すずき（僕が見たかった青空）／土方エミリ／平松想乃／福山絢水／藤井サチ／藤吉夏鈴（櫻坂46）／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀口美澪（RoLuANGEL）／堀越麗禾／本田紗来／マーシュ彩／的野美青（櫻坂46）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／南なつ（CANDY TUNE）／三原羽衣／向井怜衣／村上愛花／守屋麗奈（櫻坂46）／矢吹奈子／山口綺羅（Girls2）／山崎天（櫻坂46）／山本望叶／ゆい小池（ゆいちゃみ）／ゆうちゃみ／莉子／RINON（ME:I）／りんか 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央（※「高」は正しくは「はしごだか」）／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝（※「高」は正しくは「はしごだか」）
＜GUEST＞※五十音順
浦野秀太（OWV）／小川史記（BUDDiiS）／草川直弥／こーくん／越山敬達／高尾颯斗／綱啓永／とうあ／中川勝就（OWV）／樋口幸平／藤岡真威人／松本怜生／もーりーしゅーと／よしあき 他
＜ARTIST＞※五十音順
CANDY TUNE／GPP／超ときめき◆宣伝部／超特急／乃木坂46／H//PEPrincess／MAZZEL／ME:I／美麗-Bi-ray- 他
＜OPENINGACT＞※五十音順
VOKSY DAYS／VIBY／RE-GE
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／長浜広奈他
【Not Sponsored 記事】