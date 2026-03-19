春キャベツとエビの塩炒め【材料】（2人分）春キャベツ 6~7枚エビ 8尾<エビ下処理用>塩コショウ 少々片栗粉 大さじ 1/2~1<合わせ調味料>鶏ガラスープの素 小さじ 1/2塩 小さじ 1/4砂糖 少々コショウ 少々水 大さじ 2<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 1/2水 小さじ 1/2サラダ油 適量【作り方】1、春キャベツは芯を取り除き、ザク切りにする。エビは水で洗って殻をむき、背ワタを取り除き、＜エビの下処理用＞の塩コショウを振って片栗粉をまぶしておく。2、フライパンにサラダ油を中火で熱し、エビを炒める。色が変わったら春キャベツを加え、＜合わせ調味料＞の材料を回し入れて炒め合わせる。3、＜水溶き片栗＞を混ぜてから加え、トロミがついたら器に盛る。