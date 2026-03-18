Homecomings、ワンマンライブツアー追加公演を東京・新代田FEVERにて開催決定。ライブアルバム本日配信リリースも
Homecomingsが、本日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで行われたワンマンライブツアーの最終公演にて、追加公演を5月14日に東京・新代田FEVERで開催することを発表した。
サポートメンバーには、ツアーで各地をともにまわったYUNA（Dr）、関根史織（B）が決定している。現在チケット先行予約を受付中
だ。
またHomecomingsは、本日ライブアルバム『 “the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』を配信リリースした。本公演は、福田穂那美（B）の卒業公演であり、これまでカバー曲のライブ音源の配信はあったが、オリジナルソングは初のライブ音源となる。サポートドラムに吉木諒祐（The Novembers）を迎えており、彼女たちの代表曲「HURTS」や「US / アス」、2025年にリリースした「every breath」などシューゲイズのような轟音から、畳野のボーカルが美しく響くミディアムナンバーなど全15曲を収録。ジャケット写真には終演後の4人の集合写真が使用されている。
◾️＜Homecomings Tour 2026『I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.』＞
2026年5月14日（木）東京・新代田FEVER
OPEN 18:30 / START 19:00
▼チケット
STANDING 5,500円（税込）
学割STANDING 4,000円（税込）
＜オフィシャル先行予約受付＞
受付期間：3月18日（水）20:30〜3月29日（日）23:59
先行URL：https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
お問合せ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
◾️『“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』
2026年3月18日（水）配信リリース
配信URL：https://Homecomings.lnk.to/aquariumlive
01 Blue Hour
02 HURTS
03 luminous
04 euphoria / ユーフォリア
05 every breath
06 Drowse
07 recall(I’m with you)
08 Shadow Boxer
09 ghostpia
10 slowboat
11 Air
12 LIGHTS
13 US / アス
14 blue poetry
15 angel near you
関連リンク
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