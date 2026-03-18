『月刊ヤングマガジン』の公式Xが更新。前田敦子が3月17日発売の『月刊ヤングマガジン 第4号』表紙に登場していることを公開。中面では大ヒット中の写真集『Beste』の未掲載カットが披露されている。

【写真】写真集発売イベントでのブラウン系ジャケット＆スカートの大人っぽいコーデの前田敦子

■『月刊ヤンマガ』に前田敦子が登場&写真集未掲載の厳選ショット披露

本投稿では、「『月刊ヤンマガ 第４号』発売中！表紙＆巻頭グラビア：前田敦子さん 各ネット書店のランキングなどで１位を連発した話題作 ラスト写真集『Beste』から、惜しくも掲載できなかった厳選カットをお届け」と綴られ、未掲載の秘蔵カットが披露された。公開されたのは、柔らかな光の中で繊細なレースがあしらわれた黒いキャミソールを素肌に纏った姿や無垢な白いキャミワンピ姿の表紙画像だ。

SNSには「素肌の輝きがすごい」「永遠のセンターの風格を感じる」「まぶしくて釘付け」「大人っぽくって素敵」といった感嘆の声が相次いでいる。

■3月18日、自身初の電子版写真集となる『Beste』電子版発売

また、大きな話題となった写真集『Beste』の電子版が3月18日に配信開始。電子版特典カット付きで、紙版には収録していない衣装のカットも収録されている。

紙での写真集発売タイミングで開催された東京と大阪での発売イベントも大盛況。その時のInstagramの投稿では「デジタル版ももう少しで発売開始するみたい。追加カットもあるからみてね」と予告しており、「20周年が無事幕を閉じれました 感謝」という心境も記していた。

■前田敦子の最新プライベートショット

前田は自身のInstagramに最新のプライベートショットを披露している。

「ずっと楽しみにしていた場所」と綴り、東京ディズニーリゾートを満喫している姿も披露した。ミッキーマウスが長男をハグしているのを見て笑顔になっている様子（1枚目）、ミッキーマウスと手を繋いでいるバックショット（2枚目）をはじめ、ホテルの窓から見える花火を映した動画など、たっぷりと楽しんでいる姿が収められている。