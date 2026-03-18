ネイサン・フィリオン主演のドラマ『ファイヤーフライ 宇宙大戦』が、アニメ作品として復活することが明らかになった。カルト的な人気を誇る同SFウェスタンドラマと2005年公開の続編映画『セレニティー』で、マルコム・レイノルズ船長役を演じていたネイサンが、ドラマの最終回から続編映画までの間のタイムラインを舞台にしたアニメのため、オリジナルキャストが再集結することを明かしている。



【写真】マルコム・レイノルズ船長役のネイサン・フィリオン

先日開催されたAwesome Conでの発表後、インスタグラムに投稿された動画でネイサンは「もうみんなが知っているように、僕らは『ファイヤーフライ』を復活させようとしている。今回はアニメ化する」と報告。そして、今回参加はしないものの、クリエイターであるジョス・ウェドンの了承は得ていると伝えたが、「必要なのは、あとは帰る場所だけ」だとして、フォロワーにその投稿への「いいね！」やコメント、リポストのほか、友人や家族などをタグ付けしての情報拡散を呼びかけた。



アニメ版ではネイサンをはじめ、アラン・テュディック、ジーナ・トレス、モリーナ・バッカリン、ショーン・メイハー、サマー・グロー、アダム・ボールドウィンらオリジナルキャストが声優を務める予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）