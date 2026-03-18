織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開日が9月18日に決定し、あわせて最新ビジュアルが公開された。

参考：織田裕二の青島俊作が帰ってきた 『踊る大捜査線 N.E.W.』クランクイン＆場面写真公開

1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録した。

2024年には「踊るプロジェクト」が再始動し、『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の2部作が公開され、『踊る』シリーズの累計興行収入は500億円を突破した。『室井慎次 生き続ける者』のエンドクレジット後には青島俊作（織田裕二）がサプライズ出演し、「THE ODORU LEGEND STILL CONTINUES」の文字が映し出されていた。

シリーズ最新作となる本作のタイトルに冠された「N.E.W.」は、「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」を意味する。室井慎次から託された想いとともに、常に自分の信念に従い奔走する青島俊作の新たな物語が幕を開ける。

脚本の君塚良一、監督の本広克行、プロデュースの亀山千広というタッグが再集結し、昨年10月には新宿の街を約400名のエキストラに追われながら疾走する迫力のシーンから撮影がスタートした。

公開された最新ビジュアルは、1997年と2026年、29年の時を超えて“2人の青島俊作”が共鳴するデザイン。お馴染みのトレードマークである青島コートに身を包んだ現在の青島からは長年の刑事生活が刻んだ風格と貫禄が漂い、若き日の青島と変わらぬ強い目の輝きを放っている。シリーズのポスターを彩ってきた“赤”と“白”を基調としたデザインに仕上がっている。

なお、情報解禁日である本日3月18日は、1997年にフジテレビ系で放送されたテレビドラマの最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日と同日である。（文＝リアルサウンド編集部）