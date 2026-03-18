すき家の春限定メニュー「旨だしたけのこ牛丼」が、3月24日午前9時から販売されます。たけのこの異なる2つの部位を使い、食感の違いを楽しめる商品です。

あわせて、特製の胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」や、温泉卵を組み合わせた関連商品も展開されます。

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「旨だしたけのこ牛丼」は、定番の牛丼に、出汁で味付けしたたけのこをトッピングした一品。たけのこは、やわらかい姫皮と、コリコリした食感の根元部分を使っており、部位の違いによる食感の変化が特徴です。

味の軸はあくまで牛丼ですが、そこにたけのこの風味と歯ごたえが加わることで、いつもの牛丼よりやや軽めの印象に寄せた構成。ガツンとした変化球というより、「定番を少し春仕様によせた」タイプの限定メニューと見るとわかりやすいかもしれません。

一方の「胡麻ダレたけのこ牛丼」は、胡麻をベースに、ピーナッツ、豆板醤、山椒、ラー油を加えた特製ダレを使用。ベースは同じでも、こちらは出汁の穏やかさより、コクと辛みを前に出した仕立てです。

たけのこで春らしさは出しつつ、味の着地はわりとしっかりめ。通常版では少しおとなしいと感じる人には、こちらのほうが選びやすそうです。

さらに、「おんたま旨だしたけのこ牛丼」「おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼」も同時販売。温泉卵が入ることで、出汁の風味や胡麻ダレの刺激をやわらげ、全体のまとまりを強める形です。

サイズはミニからメガまであり、並の価格は「旨だしたけのこ牛丼」が660円、「胡麻ダレたけのこ牛丼」は690円。いずれも税込で、一部店舗では価格が異なる場合があります。

販売は全国約1964店舗を予定し、終了時期は未定となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031805.html