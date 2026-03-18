2021年、東京五輪フェンシング・男子エペ団体で日本史上初の金メダルを獲得した宇山賢（うやまさとる）さん。その華々しい実績の裏側には、一般企業への内定、仕事と競技の両立に悩んだ会社員時代、そして「自分はどうやって社会に貢献できるのか」という葛藤がありました。

現役引退後、自ら会社を設立し、セカンドキャリアを歩み始めた宇山さん。変化の激しい時代で、「積み上げたキャリアをどう次に生かすか」というヒントを探ります。

後編： フェンシングエペ団体金メダリスト・宇山賢が「唯一無二のセカンドキャリア」を歩み続ける理由

引退後は会社を設立「本当に役立つノウハウを伝えたい」

――東京五輪での金メダル獲得後、現役を退いた宇山さんは2022年に三菱電機を退職。現在は大学院で学んだのち、ご自身で会社を設立し事業に取り組まれています。まずは、独立に至った経緯について聞かせてください。

おかげさまで大会後には多くのイベントに呼んでいただきました。ただ、イベントに来場されたみなさんの前で話をするうちに、「本当に役立つことを伝えられているんだろうか？」と自問自答するようになりまして。

五輪を目指す過程で培ったノウハウや、スポーツの普及に繋がる仕組みをもっと体系化して届けたい。どうすれば良いのか悩んだ末に、お世話になった三菱電機を退職して学び直し、自ら事業を立ち上げる道を選びました。

2025年3月に筑波大学大学院を修了し、今は株式会社Es.relier（エスレリエール）の代表として、スポーツイベントの企画や、競技の普及・強化に繋がる活動を中心に事業に取り組んでいます。

――なるほど……。独立に至った背景には、宇山さんご自身の課題意識や志があったのですね。男子エペ団体の日本チームの愛称「エペジーーン」（エペ陣がジーンと感動させることに由来）は、この年の新語・流行語大賞候補にノミネートされ、注目度が高かった印象です。金メダリストの実績を生かして、順調に活動を進められているようにお見受けしますが？

いえ、決してそんなことはありません（苦笑）。

確かに当時のエペチームは多くの皆さんに注目していただけたと思うんですが、試合中にマスクを着用しているフェンシングの競技特性もあって、顔と名前を覚えてもらう機会が限られていたのが実情です。

「日本フェンシング界初の金メダル獲得」 という快挙を成し遂げたはずなのに、その千載一遇のチャンスで、私個人の認知度を広めることはできなくて。今振り返ってみるとさまざまな反省がありました。だからこそ今は、自分にできる活動を地道に行っています。

＜2019年世界選手権（ハンガリー/ブダペスト）（ご本人提供）©（公社）日本フェンシング協会＞

アスリートとして感じたキャリア形成の難しさ

――中学から競技を始め、高松北高校時代には2年生でインターハイを制覇。同志社大学では全日本学生選手権で史上初の3連覇、さらには全日本選手権（2013年）でも優勝を手にし、金メダル獲得までに輝かしいキャリアを歩んできたように思われます。

いえ、皆さんが想像されるような順風満帆なキャリアではなくて……。

確かに学生時代から代表チームの一員として国際大会にも出場していましたが、個人成績は芳しくありませんでしたし、海外の強豪選手たちに勝利して五輪の出場権を掴むような未来は全く想像できなかったんです。

＜2013アジアU-23競技大会（クウェート）※本人提供＞

フェンシングの経験を生かせる仕事も限られていましたから、 大学3年生のときには周囲の友人と一緒に一般枠での就職活動を始めて、大学で競技を終えるつもりでいたんですよ 。

――国内屈指の実績がある選手でも競技を続けないケースがあるとは……。そこから、なぜフェンシングを続けることになったのでしょう？

7月に「一般枠」で大手家具メーカーに内定をいただいて、「引退して次のキャリアを頑張ろうかな」と思っていたんですけど、そのわずか2ヶ月後に7年後の東京五輪開催が決まりまして。当時の順位を維持できれば、海外選手との厳しい出場枠争いに臨まずとも、開催国枠で五輪に出場できる状況が突如として目の前に訪れたんです。

「このままいけばオリンピアンになれそうなので、なんとか調整をお願いできませんか？」と内定先の人事部に相談したところ、当初採用を予定していた関西エリアではなく、練習拠点とするナショナルトレーニングセンター（東京都北区）に一番近い店舗に配属を調整してくださったんです。そこで、業務と並行しながらフェンシングを続けることになりました。

――入社後はどのようにフェンシングと仕事を両立されたのでしょうか？

周囲の皆さんの配慮やサポートのおかげで競技生活を続けられましたが、正直、会社員との両立はなかなか厳しいものがあって。今振り返ってみると、胸を張って「両立できた」と言えるような状況ではありませんでした。

1社目の家具メーカーは、協賛などでスポーツとの関わりはあったものの、当時はスポーツ選手を社員として受け入れた経験がなく、制度を整えていく段階にありました。当時は業務時間の調整くらいしかできることがなくて。

スケジュールが立て込んでいる時には、月曜から木曜まで店舗で接客業務をした後、週末はフェンシングの大会に出て、翌週からはまた仕事といったこともありました。

――コンディションの維持や疲労の回復も難しそうですね。

そうでしたね。ましてや、さまざまな知識を覚える必要がある新入社員の立場ですから、仕事がうまくいかずに立ち止まってしまうような場面もありました。

そのような生活をしばらく続けていましたが、だんだん「このままの生活を続けていたら、おそらく競技も仕事もどっちつかずになってしまうな」と考えるようになりまして、周囲の皆さんと相談をしながら、東京五輪に向けて全力でトレーニングができる環境を求めて、転職活動に臨むことにしたんです。

金メダリストが感じた、アスリートのキャリア形成における課題

――特殊な事情を抱えながらの転職活動は、どのように進めていったのですか？

スポーツ選手と企業をマッチングさせるサービスに登録し、結果的に三菱電機に拾っていただくことになりました。入社後は、宣伝部で体験型ショールームのPR業務を担当していました。

――多くの企業がスポーツ選手や競技に関連する人材を迎え入れるようになってきていると思いますが、現状についてどのように捉えていますか？

大学でスポーツに区切りを付ける有力選手や、働きながらマラソンを続けて週末の大会で好成績を残すような方もいらっしゃいますから、どこまでを“スポーツ人材”とするかは難しいところです。また、スポーツに携わる方々の多様なライフスタイルを企業にマッチングさせる仕組みは整いつつあるものの、あえてスポーツ人材を採用する本質的な意味や、その経験の生かし方についてはまだまだ具現化されておらず、課題が残されているように感じます。

――「セカンドキャリア」に悩むのはアスリートもビジネスパーソンも同じかもしれません。宇山さんは今の状況をどう捉えていますか？

スポーツ選手のキャリア形成は、本当に難しいです。

「人生100年時代」において、現役でいる時間はほんの少し。残りの人生の3分の2をどう生きるか。

例えば高校や大学のうちに、選手が自身のキャリアについて考える機会を設けるなど、スポーツで培った知見を生かした人生設計と向き合うことが大切かもしれません。

これはビジネスの世界でも同じですよね。一つのスキルに固執せず、自分の経験をどう社会に還元できるか。僕自身も、フェンシングで学んだ「戦略を立てて勝ち切る力」を、今の事業という新しいフィールドでどう生かすか、毎日試行錯誤の連続です。それがたまらなく楽しいんですよ。

プロフィール 宇山 賢（うやまさとる） 宇山 賢（うやまさとる） 1991年12月10日、香川県生まれ。中学からフェンシングを始め、高松北高2年生でインターハイ優勝。同志社大学では高い身長を生かし、2年次から全日本大学選手権3連覇。4年次には全日本選手権優勝。約10年間の日本代表選手としての活動を経て、2021年東京オリンピック男子エペ団体ではリザーブ登録ながら、1回戦から決勝まで出場し金メダル獲得に貢献。2022年、株式会社Es.relier（エスレリエール）を設立。2025年3月に筑波大学の社会人大学院を卒業。公益社団法人日本フェンシング協会 アスリート委員会 委員長（共同）、一般社団法人パラフェンシング協会 育成委員会 委員。 X（旧Twitter） @satofen1210 Instagram @satofen.1210 note https://note.com/uyama_esrelier X（旧Twitter） @satofen1210 Instagram @satofen.1210 note https://note.com/uyama_esrelier

取材・文・撮影：白鳥純一

編集：内藤瑠那