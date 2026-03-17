「色気増し増しお兄さん」佐久間大介、色っぽい流し目ショットに反響！ 「さすがに美人すぎひん？」
Snow Manの佐久間大介さんは3月17日、自身のInstagramを更新。色っぽい流し目ショットを公開し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】佐久間大介の色っぽい流し目ショット
ファンからは「待って、さすがに美人すぎひん？」「フェイスライン美しすぎる」「っはー…、美人だわぁ…」「色気増し増しお兄さん」「このキレイめお姉さん風過去一の好きビジュ」「それにつけても腰の高さよ」「スタイルおばけすぎます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介の色っぽい流し目ショット
「っはー…、美人だわぁ…」佐久間さんは「#映画スペシャルズin韓国 舞台挨拶 Day ２ Style」とつづり、10枚の写真を投稿。透け感のある黒いシャツにスラックスを合わせた上品なコーディネートです。特に9、10枚目の流し目のショットは、佐久間さんの色っぽさが際立っています。
韓国で舞台あいさつ16日の投稿でも、同じコーディネートを披露していた佐久間さん。NCTの中本悠太さんと韓国で映画『スペシャルズ』の舞台あいさつを行う様子が写っています。ファンからは「ドドド美人さくまくん〜」「兄弟みたいでかわいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)