空き家で鳴いているところを保護された、小さな生まれたての赤ちゃん猫。ミルクから献身的に子育てした結果、 面倒見のいいお姉ちゃんに成長した姿が話題に！コメント欄には「お誕生日おめでとう！」「もう立派な美猫なお姉さん♡」「生まれたての小さな子が大きくなって可愛い！」といった声が寄せられました。

【動画：空き家のシンクの中にいた赤ちゃん猫→保護から１年が経つと…心温まる『成長記録』】

空き家のシンクの中で発見された赤ちゃん猫

Instagramアカウント「トッティと神隠し(@totti_haku_sen)」さまは、4匹の保護猫さんと1匹のわんちゃんが一緒に暮らす様子が不定期に更新されています。

この度注目を集めたのは、4匹の猫さんのなかの1匹「ベレー」ちゃん。飼い主さんの出会いから現在までをまとめた誕生日おめでとう投稿です！

ベレーちゃんは、空き家の屋根裏で産み落とされ、その後、天井の穴からシンクへと落ちてしまったと見られる赤ちゃん猫でした。ミーミーとかすかに子猫の鳴き声が聞こえるため、空き家の持ち主に見てもらったところ、ベレーちゃんが発見されたのです。

こうして投稿者さまが引き取り、ミルクから育てることになったといいます。しかし、投稿者さまもミルクから赤ちゃん猫を育てるのは初めてです。いろいろ調べながら、数時間おきのミルクも排泄のためのおしりトントンも試行錯誤しながらやりきったそうです。お疲れ様です！

周囲の愛情に包まれすくすく成長

それからは順調にすくすく成長していったというベレーちゃん。先輩猫さんやわんちゃんたちの愛情に包まれながら、のびのびと育ったそうです。

家猫としてもすっかり環境に慣れ、のんびりと過ごす日々を送っていたベレーちゃん。今ではひとり時間を大切にするオマセな女の子に成長したといいます。

お姉さんになったベレーちゃんに祝福の声

そんなベレーちゃんにも新たな後輩が誕生！新たに保護された「バルバ」くんです。飼い主さんによると、ベレーちゃんはバルバくんの相手も良くしてくれるそうで、面倒見の良いお姉ちゃんとして成長しているのだとか！

こうして1歳になったベレー帽のような模様のベレーちゃん。これからも飼い主さんや先輩たちに注がれた愛情を、次はバルバくんに注いであげるお姉ちゃんになってくれることでしょう。

ベレーちゃんと飼い主さんの出会いから現在までの成長をまとめた投稿は、Instagramでも注目を集めています。コメント欄には「お誕生日おめでとう！」「もう立派な美猫なお姉さん♡」「生まれたての小さな子が大きくなって可愛い！」といったお祝いの声がたくさん届いていますよ！

ベレーちゃんや他の猫さんたちの日常は、Instagramアカウント「トッティと神隠し」さまからご覧いただけます。

ベレーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「トッティと神隠し(@totti_haku_sen)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。