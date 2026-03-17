Travis Japan公式Instagramに竹内涼真が登場。メンバーと一緒に“TJ”ポーズを決める和気あいあいムービーが公開された。

【写真】竹内涼真をTravis Japanが囲んだ『Mステ』オフショットなど①②

■竹内が「Travis Japan！」と叫ぶとメンバー全員が大盛り上がり

動画にTravis Japanの7人は白衣装、竹内は黒衣装で登場し、コントラストも抜群。七五三掛龍也と中村海人がしゃがみ、川島如恵留、松倉海斗、竹内、松田元太、吉澤閑也が立ち、宮近が中腰で松田と吉澤のあいだから顔を覗かせている。メンバー全員で身長187cmの竹内を真ん中に囲むようなフォーメーションだ。

全員がニコニコしながら“TJ”ポーズを披露しており、川島が竹内のほうを振り返ると、竹内は「Travis Japan！」と絶叫。メンバーもますます盛り上がり、「Travis Japan！」「TJ！」コールが巻き起こる。吉澤はコブシを振り上げた。

コメント欄には「涼真くんナイスTJ」「イケメンしかいなくて眩しい」「身長差かわいい」「みんな笑顔で最高」「白黒の衣装がニモニモ感ある」などといった声が続々と到着。

Travis Japanと竹内は、3月13日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で共演。Travis Japanは「陰ニモ日向ニモ」、竹内は「ラストチャンスサルベーション（ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』より）」をパフォーマンスした。

Travis Japan公式Xには、メンバー7人の『Mステ』オフショットも公開されている。

■Travis Japanと竹内涼真のコラボ動画

■Travis Japan『Mステ』オフショット