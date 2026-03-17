漫画家・要マジュロさん死去 月刊少年マガジン編集部発表 第14話の原作執筆中…連載は第13話で完結
漫画『毒を喰らわばサクラまで』原作者・要マジュロさんが2月に亡くなった。月刊少年マガジン（講談社）編集部が17日に発表した。
【画像】漫画家・要マジュロさん死去 遺作『毒を喰らわばサクラまで』の漫画ページ
訃報について編集部は「2026年2月、原作者・要マジュロ先生が逝去されました。『毒を喰らわばサクラまで』第14話原作を執筆されている最中のあまりに突然の訃報で、編集部一同、深い悲しみにくれています」と報告。
「要先生はこれまで「マガジンR」、「月マガ基地」で「今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね」「ゴッダリアン」を連載され、現在は「月マガ基地」で「毒を喰らわばサクラまで」の原作を執筆いただいておりました。長きにわたり、月刊少年マガジンの各媒体を支えてくださったことへの深謝とともに、謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします」と経歴などを紹介した。
また「なお葬儀は近親者のみにて執り行われましたことをご報告いたします。『毒を喰らわばサクラまで』の原作は13話まで遺されております。ご遺族と、作画担当の大羽隆廣先生のご意向を尊重し、13話(単行本2巻最終話)までは原稿として完成させ、読者の皆様にお届けするとともに、13話で連載を完結とさせていただきます。その後最終13話までを収録した単行本2巻を発売する予定です」と伝えた。
最後に「発売日などの詳細につきましては、月マガ基地公式Xなどで順次お知らせいたします。志半ばでの連載終了とはなりますが、ここまで本作品とともに歩んでいただいた読者の皆様に、深くお礼申し上げます」とつづった。
『毒を喰らわばサクラまで』は、日本最大の特殊詐欺グループ「桜」で非道の限りを尽くすグループ内でトップの売上を誇る構成員・村虎を描いた物語となっている。
【画像】漫画家・要マジュロさん死去 遺作『毒を喰らわばサクラまで』の漫画ページ
訃報について編集部は「2026年2月、原作者・要マジュロ先生が逝去されました。『毒を喰らわばサクラまで』第14話原作を執筆されている最中のあまりに突然の訃報で、編集部一同、深い悲しみにくれています」と報告。
「要先生はこれまで「マガジンR」、「月マガ基地」で「今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね」「ゴッダリアン」を連載され、現在は「月マガ基地」で「毒を喰らわばサクラまで」の原作を執筆いただいておりました。長きにわたり、月刊少年マガジンの各媒体を支えてくださったことへの深謝とともに、謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします」と経歴などを紹介した。
最後に「発売日などの詳細につきましては、月マガ基地公式Xなどで順次お知らせいたします。志半ばでの連載終了とはなりますが、ここまで本作品とともに歩んでいただいた読者の皆様に、深くお礼申し上げます」とつづった。
『毒を喰らわばサクラまで』は、日本最大の特殊詐欺グループ「桜」で非道の限りを尽くすグループ内でトップの売上を誇る構成員・村虎を描いた物語となっている。