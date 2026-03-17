放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。

今回は室町幕府の将軍に仕える奉公衆をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

三淵藤英

ーー室町幕府の将軍に仕えた奉公衆。側近として、義昭の将軍職就任のために奔走する。義昭と信長の関係が悪化していく中、義昭に献身的に仕える。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜味方良介さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

幼い頃から観てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じました。

三淵藤英には「主君第一」という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物だと受け止めています。

その姿勢を、『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればという思いで臨みました。

■実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。

史料が多く残されている人物ではないため、台本を軸にしながら、時代背景や当時の状況、立場を踏まえて人物像を組み立てていきました。

撮影期間は限られていましたが、学生時代からの友人が主演を務める作品の現場に立ち、その姿を近くで見られたことは印象に残っています。貴重な経験をさせていただいたと感じています。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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