ウエストランド井口、“悪口芸”に対する養成所生の鋭いコメントに「笑わそうとしてただけなんですけど」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

3月16日（月）に放送された同番組では、井口の“悪口をネタにした芸風”についてお笑い養成所生から予想外の解釈が届き…!?

【映像】養成所生から称賛される井口だが…

今回はお笑い養成所生が選んだ「講師になってほしい！ひな壇芸人ランキング」をもとに、井口と久保田がトークを展開。

“ひな壇芸人”とは、バラエティ番組で出演者席に座り、ガヤや裏回しなど、その場でコメントすることで笑いをとる芸人のこと。

ランキングでさまざまな有名芸人の名前が挙がるなか、井口もトップ3に選ばれた。「いや嬉しい」と喜ぶ井口だったが、票を入れた養成所生からの「『悪口』という身近に潜みつつも嫌悪されている芸風に乗り込んでいったのは、お笑いの歴史のなかで、井口さんだけだと思う」というコメントが読み上げられると、「（自分の芸風は）嫌悪されてるんだ…」と困惑した様子を見せる。

その後、あらためて自身へのコメントを振り返ったときも、井口は「僕は笑わそうとしていただけなんですけど、その…嫌悪されている芸風だった？」と笑ってツッコみ、久保田も手を叩いて面白がっていた。