M!LK佐野勇斗、パーマ風ヘアにファン歓喜「雰囲気変わる」「前髪重めなのもいい」
【モデルプレス＝2026/03/17】M!LKの佐野勇斗が3月17日までに、自身のInstagramを更新。パーマ風のヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア
佐野は「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」とコメント。全体に動きを出したパーマ風のアレンジヘアを披露した。また、ファンからの反響を受け「コメントありがとう パーマかけたいですってお願いしてみる」とも明かした。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「最高にかっこいい」「パーマやってほしい」「雰囲気変わる」「前髪重めなのもいい」「パーマあり派です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア
◆佐野勇斗、パーマ風アレンジで雰囲気一変
佐野は「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」とコメント。全体に動きを出したパーマ風のアレンジヘアを披露した。また、ファンからの反響を受け「コメントありがとう パーマかけたいですってお願いしてみる」とも明かした。
◆佐野勇斗のパーマ風アレンジに反響
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「最高にかっこいい」「パーマやってほしい」「雰囲気変わる」「前髪重めなのもいい」「パーマあり派です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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