佐野勇斗（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/17】M!LKの佐野勇斗が3月17日までに、自身のInstagramを更新。パーマ風のヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア

◆佐野勇斗、パーマ風アレンジで雰囲気一変


佐野は「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」とコメント。全体に動きを出したパーマ風のアレンジヘアを披露した。また、ファンからの反響を受け「コメントありがとう パーマかけたいですってお願いしてみる」とも明かした。

◆佐野勇斗のパーマ風アレンジに反響


この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「最高にかっこいい」「パーマやってほしい」「雰囲気変わる」「前髪重めなのもいい」「パーマあり派です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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