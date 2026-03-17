ディートリック記者のまさかの間違い

大騒動に発展しかねない事態だった。ドジャースのミゲル・ロハス内野手が禁止薬物違反により、80試合の出場停止になると米メディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者が16日（日本時間17日）に自身のX（旧ツイッター）にて報じた。しかしその直後に削除。まさかの“事実誤認”があったようだ。

日本時間午前7時2分頃。ディートリック記者は「速報：ドジャースのミゲル・ロハスが禁止薬物規定違反により80試合の出場停止になる」と伝えた。ドジャースの闘将でチームを牽引する37歳は、今季が現役最終年と明言。ラストイヤーにまさかの事態になるのでは、と驚きと落胆が広がった。

しかし数分後、ディートリック記者は「本日出場停止処分が下された選手に関する誤報ツイートを削除しました。処分が下されたのは、フィリーズのヨハン・ロハスです」と訂正した。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が最初に“ヨハン・ロハス”について報じていた。

ディートリック記者以外にも事実の訂正にドジャースメディアは奔走した。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」でドジャース番を務めるジャック・ビタ記者は「ドジャースのミゲル・ロハス内野手に処分は下されていない。そして、パフォーマンス強化薬（PED）の陽性反応もない。先ほどの報道と正反対だ」とすれば、地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ドジャースのミゲル・ロハスがPEDを使用したと間違えられた。米メディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者は誤報した」と伝えた。（Full-Count編集部）