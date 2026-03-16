史上初8強敗退

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は敗因を分析している。

14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。

「サムライ・ジャパンのアイデンティティ危機がWBC惨敗を招いた」と題する記事を掲載したのは、米紙「ニューヨーク・ポスト」だ。

著者はディラン・ヘルナンデス記者で「得点力の偏り」を指摘している。

同記者は今大会の侍ジャパンは「守備より攻撃優先」の編成とし、「この作戦には根本的な欠陥があった。オオタニ、スズキ、ヨシダという3人のメジャー経験者以外は、得点を期待できる選手がいなかったのだ」と記した。

さらに「ビッグスリーと他の選手との実力差は、無敗だったグループステージでもはっきりと見えた。控え陣には、どんな手段でも出塁する術を持つ選手や、ランナーを進める役割を担える選手が不足していた」と伝えた。

鈴木は初回の盗塁で右膝違和感により交代。「スズキが膝の怪我で退いたこともあり、サムライ・ジャパンが3回以降ベネズエラ戦で全く得点できなかったのは驚くことではない」としている。



（THE ANSWER編集部）