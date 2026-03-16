モデルの西山茉希（40）が16日、自身のインスタグラムを更新。2人の娘との3ショットを公開した。

12歳長女、9歳次女と2人の娘をシングルマザーとして育てている西山。「我が家事ですが。登校日数1週間を切りました。ココからはきっと、もう当日が隣くらいの速さだと思います」と長女の小学校卒業まで1週間を切ったことを報告。「新しい制服も、新しい体操服も、新しい上履きも、卒業式の服も揃いました」と続け、「切ることを嫌がってずっと伸ばしていた髪の毛を、卒業式に向けて切りたいと伝えてきました。今日は門出に向けて親子サロンへ行ってきます」とつづった。

2人の娘がランドセルを背負う姿をおさめた母娘3ショットを公開。「ママそんな格好で写真撮るの？」「コレがいいの、日常で」「え、後ろ姿？」「見送る背中を残したいじゃんか」と子供たちとのやりとりも披露。「朝は特にマイペースローテーションな成長姉妹。描くテンションとは違ったけど、コレがリアルな記録写真」と明かした。

「さ、髪の毛かっるくしてもらおーー！」と卒業式に向けて意気込み、ハッシュタグでは「勝手にオーダーすると怒られるから要注意」と注意書きを添えた。

西山は13年7月に俳優の早乙女太一と結婚。同年10月に第1子長女、16年4月に第2子次女を出産。19年6月に離婚し、シングルマザーとして子育てに奮闘している。