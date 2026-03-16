3月13日から15日までの3日間、嵐として最後のツアーとなる『We are ARASHI』の札幌公演が、大和ハウスプレミストドームで行われた。

【写真】捨てられない…！ SNSで話題になっている嵐の“空カプセル”

ついに始まったラストコンサート

「1か月以上前からリハーサルを行うなど、メンバーは入念な準備をしてきました。ファンからしても待ちに待ったという感じでしょう。開場前から多くのファンが集まり、グッズの列に並んだり写真を撮ったりと思い思いの時間を満喫していました」（スポーツ紙記者、以下同）

今回のライブの応募資格はツアーの発表がされる前までにファンクラブ会員だった人のみ。活動休止中に抜けてしまったことで応募資格を失い、悲鳴を上げる人も少なくなかった。しかし、ファンクラブに入れなかった人でも楽しめる方法があるという。

「相葉さんが特に力を入れたというライブグッズは、ファンクラブに入っていなくても、コンサート会場やオンラインの『ファミクラストア』で購入することができます。ただ、前者の場合は専用のアプリで整理券の予約をして、指定された時間に会場に行く必要があります。オンラインはファンクラブ未加入の場合、最終公演となる5月31日より買えるようです」

最後のライブグッズを求め、連日ファンが札幌ドームに殺到。札幌公演分の整理券はすでにキャンセル待ち状態になっている。どんなグッズに注目が集まっているのかというと――。

「会場には、『カプセル DE ARASHI』というガチャの機械が設置されています。中身は嵐がこれまで開催してきたライブロゴをあしらったマグネットで、全38種類がランダムで当たる仕組みに。1人1回限りで、価格も900円とそれほど安い値段設定ではありませんが、多くのファンが専用メダルを買ってガチャに挑戦しています。体験型ということに加えて、何が当たるかわからないドキドキ感が人気の秘密なのでしょう」（イベント会社関係者）

すでに札幌公演でガチャを回した人たちは、SNS上で、

《嵐のガチャガチャやりたい!整理券取れますように》

《ガチャガチャで嵐フェス当たった!》

《お互いに好きなツアーのロゴが当たって大興奮》

と、期待や喜びの声を爆発させている。すさまじい熱狂ぶりはフリマサイトにも大きな影響を与えているようで……。

「1人1個しか購入できないルールのはずですが、大手フリマサイトには1人で何個もマグネットを出品している人も見られます。中には1万2千円以上で売却されたものも。本来の料金は900円ですから、実に10倍以上の値段です」（前出・イベント会社関係者、以下同）

メンバーたちも複雑な思いを抱えていそうだが、ファンに喜んでもらおうとマグネットが入っているカプセルには、こんな工夫がしてあった。

「上のほうの透明な部分に、嵐というロゴが入っているんです。ファンの方々にもとても好評で、会場のあちこちから“かわいい〜”という声が聞こえてきますよ。気づかずに捨ててしまう人が出ないように、ちゃんと“ロゴ入り専用カプセルですので、ぜひお持ち帰りください”という注意書きも掲出されているあたり、さすがですよね」

これから会場へ足を運ぶ方は、5人からの“小さなサプライズ”まで、しっかりと受け取ってほしい。