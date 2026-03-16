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資産運用YouTuberが解説「相場の下落時に投資するのが理想」高配当株で作る自動収入の仕組み

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資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」にて「【2026年版】高配当株で月4万円もらえた！自動収入の超簡単な作り方」を公開した。配当金による継続的な収入源の構築は多くの人が関心を寄せるテーマであるが、本動画では米国高配当株への分散投資を通じて、手軽にその仕組みを作る具体的なプロセスが解説されている。



動画の冒頭で小林氏は、配当による自動収入を目指す際に、個別の銘柄を探すことの難しさに言及した。そこで解決策として提示したのが、「人気のVYMやSCHDを保有することで米国高配当株に分散投資」するという手法である。具体的には、楽天証券やSBI証券で取り扱われている「楽天VYM」や「SBI・SCHD」といった投資信託を活用する。これらを利用すれば「月100円から積立できますし、3ヶ月に一度自動で配当収入が貰えます」と述べ、少額からでも始められる手軽さを強調した。



中盤では、実際の投資成果が明かされた。小林氏自身がVYMに1,300万円を投資した結果、「昨年は約48万、つまり月4万円の配当をゲット」したという。また、小林氏の父親もSCHDに1,000万円を投資している事例を紹介し、こうした運用方法が「50・60代のじぶん年金作りにもピッタリ」であると語った。身近な実例を交えることで、幅広い世代にとって再現性のある投資手法であることが示されている。



終盤にかけては、今後の投資戦略について独自の視点が語られた。「特に2026年は相場の乱高下が続いているため逆に始めるチャンスかも」と指摘し、その根拠として「高配当投資は相場の下落時にまとめて投資するのが理想」であると断言した。



投資初心者にとってハードルが高いと思われがちな配当生活だが、投資信託を活用して分散投資を行うことで、着実に自動収入の仕組みを構築できることが分かる。相場の乱高下をピンチではなく好機と捉える考え方は、これから資産運用に踏み出す人々にとって有用な知識となるだろう。