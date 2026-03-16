一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(略称：JIGA)は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」のステージイベントに関する第1弾情報を発表しました。

無双∞×Mumeixxxが5月23日（土）出演

『ロックマン3』の作曲家でも知られ、SNS総フォロワー35万人超の“おかんP”こと藤田晴美氏(keyboard)率いる無双∞（Musou Infinity）が5月23日（土）に出演決定。無双∞は、藤田氏に加えて『ロマンシング サ・ガ』『聖剣伝説』『パズル&ドラゴンズ』作曲家でピアニストの伊藤賢治氏(keyboard)、『スターフォックス』『F-ZERO』『ゼルダの伝説』キャラクターデザインやアートディレクションを手がけたゲームクリエイターの今村孝矢氏(guitar)、さらには『シャイニングスター』の作曲家として知られ、手がけたフリー音楽の総再生回数が6億回を誇る“魔王魂”こと森田交一氏(bass)が参加する、日本のゲーム史を彩ってきたレジェンドたちで結成された夢のゲーム音楽バンド。

第1弾コラボとして、SNS総フォロワー700万人を誇る“Z世代のカリスマ”Mumeixxxがゲストアーティストとして参加することが発表されました。

飯野賢治メモリアルライブを5月24日（日）に開催

『Dの食卓』や『エネミー・ゼロ』などの革新的な作品を手がけ、世界のゲームシーンに大きな影響を与えた飯野賢治（KENJI ENO）の功績をたたえる特別ライブ「KENJI ENO 55 Memorial Live」の開催が5月24日（日）に決定しました。磯村ショウノ氏と石垣勝利氏によるセッションを通じて、飯野賢治作品の音楽や世界観をテーマにしたライブパフォーマンスを展開します。

【磯村 ショウノ プロフィール】

Shauno ISOMURA

ニュージーランド・オークランド出身。7歳よりヴァイオリンを始める。

現代音楽の初演・委嘱作品を多数手がける一方、近年は日本のゲーム音楽作曲家の作品に焦点を当てたコンサート企画・演奏、アルバム制作を積極的に展開。2022年以降はインディーゲームの作曲も開始し、現在は『ゴッドシャード・クロニクル』（岩垂徳行との共作）、『カタルシス』（東京ゲームショー講談社GCLブース出展）ほか複数作品の音楽を手がけている。

【石垣 勝利 プロフィール】

Katsutoshi ISHIGAKI

アメリカ合衆国ペンシルバニア州グリーンズバーグ出身。10歳よりピアノを始める。

主にクラシック音楽を中心とした演奏や編曲のほか、ゲーム音楽の編曲演奏、ピアノ講師として後進の指導にもあたる。現在は邦人作曲家「削除/Sakuzyo」のクラシックスタイルの作品普及に力 を注いでおり、動画サイトで演奏や編曲を掲載するほか、コンサートにも同氏の作品を取り上げるなど、活動の幅を広げている。

一条莉々華のスペシャルステージを5月24日(日)に開催決定

二次創作ゲームブランド「holo Indie」の応援大使を務め、自身の配信活動を通じてインディーゲームの魅力を国内外に発信している一条莉々華氏のスペシャルステージを5月24日(日)に開催。「BitSummit PUNCH」の出展タイトルから作品をピックアップして紹介し、BitSummitの魅力や出展タイトルの情報発信を通じてイベントを盛り上げます。

【一条莉々華 プロフィール】

「かわいい!ポジティブ!ジーニアス!hololive DEV_IS ReGLOSSの一条莉々華だよ~!」

新進気鋭の女社長。好奇心のままに立ち上げた会社だったが、今のところは順調。

人とのコミュニケーションを得意とし、自ら海外企業との折衝もこなす。

成功の秘訣はよく寝ること。

一方、私生活ではガサツな一面も多く、家事全般はあまり得意とは言えない。

また、二次創作ゲームブランド「holo Indie」の応援大使を務めており、自身の配信活動を通じてインディーゲームの魅力を国内外に発信している。

開催概要

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）

日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）

主催：BitSummit実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)

京都府

共催：KYOTO CMEX

制作：オリコム

BitSummit

http://bitsummit.org/