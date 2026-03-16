テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１６日、ＷＢＣが１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われ日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退したことを報じた。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。

番組では、今回の結果を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「ネトフリ解約」がトレンド入りしたことを伝えた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、司会の羽鳥慎一アナウンサーから「どうですか？」と感想を求められ「結局、僕、ほとんど見なかったですね、今回ＷＢＣは」と明かし「やっぱりテレビでやらないから」と理由を説明していた。

続けて「そのＮｅｔｆｌｉｘなんですけど、これ日経新聞の記事によると、３００万人ぐらい増えたそうですね、アクセスしている人は。それだとね、だいたい、単純計算だと３０億円ぐらいの増収になるみたいで。これが半年続けば１５０億円の放映権料を回収できるだろうといことなんですけど」とし「問題は半年続くかってことですよね。この解約っていうのがトレンドにしてるって…これは悔しいからっていうのもあるだろうけど、やっぱりここだけ見たら解約っていう人も結構いると思うんで。その３００万人のうち、どれぐらい残るかなというふうなことがあると思いますね」と指摘していた。