先日、「ホテルの部屋の備え付けのケトルが臭い」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。



【写真】「ホテルで絶対に使わないで！」客室清掃が大変なんです

これに対し、国内外のホテルを利用する機会が多い元CA、アメリカ在住の𝘚𝘢𝘯𝘢（@u3k7s）さんが衝撃的なポストを投稿。



「元CAですが、ホテル備え付けのケトルは使わない方がいいです。信じられないことに、あれでパンツや靴下を消毒する人がいるらしい」



1748万以上表示されたSanaさんの投稿に対して、旅行好きや元ホテル清掃員らから恐ろしい経験談が寄せられた。



ケトルで「蟹」を茹でる⁉︎

「先日泊まったシンガポールのホテルではケトルに『No Cooking！』『No Boiling！』と、食べ物や靴下の絵とともに書かれていました」



「某ビジホでは『ケトルは飲用の湯沸かし専用』ってわざわざ注意書きを貼ってました。書かれるってことはそういうこと」



「新婚旅行で泊まったホテルにケトルがなかったんだけど、そこはケトルで蟹を茹でた宿泊客がいたから置かなくなったと聞いた」



「元掃除のおばちゃんですが同意です。あ、コップもおすすめできないな〜」



「ホテル清掃経験者ですが、コレはガチ。ケトルの中に何故かキムチが放置されていて清掃大変だったの未だに覚えてる」



「昔バイトでホテル清掃してました。備え付けのケトルに尿をしたり使用済みコ〇ドームを入れたりするやつ割といるので本当に使わない方がいいです」



コーヒー飲んでほっと一息…が楽しみだったのに

こういったホテルの備品などの悪用をライフハックとしてSNSに投稿するインフルエンサーも少なくなく、衛生面などからも深刻な問題となっている。



今回のSanaさんの投稿に対して、「ホテルのケトルでお湯を沸かしてコーヒーを淹れて部屋で飲むのが楽しみなのに」という困惑の声とともに、「携帯用ケトルを持参している」といった自衛策も寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）