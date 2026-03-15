お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が14日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、芸人仲間から女性について暴露される場面があった。

前週の番組で“女性問題”が明かされた町田だったが、この日も「エルフ」荒川が「居酒屋で女の子とキスし過ぎて出禁になったっていう」とうわさ話を披露。共演者からは「居酒屋？」「マジ？」と驚きの声が上がった。

町田は「ホントです」とあっさり認め、「磯丸水産です」と大手チェーン店からの“出禁”だと告白。スタジオから一斉に「ダメだろうが！」「外からでも見える」「海鮮を楽しむとこだよ」「丸見えよ」とツッコミが入ると、「何回か注意されたんですけど…」と説明した。

相手の女性とは「初めてのキスが磯丸」だったそうで「もう、キスしようみたいな空気（になった）」と明かすと、「なるか！」「意味分かんない」と更なるツッコミの嵐。

ウエストランド・井口浩之から、実は女性の前では「オラオラの感じ」だと明かされると、MCの明石家さんまも「売れかけっちゅうのは芸人ってモテるからなあ…それは分かるわ」とうなずいていた。